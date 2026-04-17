«Es una canallada»: El duro descargo de Néstor Roncaglia ante las acusaciones que lo vinculan con el narcotráfico

A través de un contundente descargo, el Ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, rompió el silencio tras las graves acusaciones vertidas por el periodista Mendez. En el informe periodístico, se intentó vincular al titular de la cartera de seguridad y al gobernador Rogelio Frigerio con estructuras del narcotráfico, lo que desató una inmediata respuesta oficial.

Roncaglia, ex jefe de la Policía Federal Argentina y abogado con una extensa trayectoria en la lucha contra el crimen organizado, no ocultó su indignación ante lo que calificó como una «canallada» y una «operación de prensa» carente de sustento fáctico.

Trayectoria vs. Acusaciones

En su descargo en el canal 6ERTV de Paraná, el Ministro hizo hincapié en su hoja de vida profesional para desestimar las sospechas. «Llevo 40 años trabajando en seguridad, enfrentando a las bandas más peligrosas del país. Mi patrimonio y mi legajo son públicos y están a disposición de quien quiera investigar», sostuvo.

Respecto al gobernador Frigerio, Roncaglia fue tajante al afirmar que estas acusaciones buscan frenar las políticas de seguridad que se vienen implementando en la provincia desde el 10 de diciembre, las cuales incluyen un fuerte combate al narcomenudeo y el fortalecimiento de los controles en los ingresos a Entre Ríos.

El impacto en la gestión

Para el funcionario, este tipo de señalamientos en medios nacionales no son azarosos. «Cuando uno toca intereses del narcotráfico o corta cajas de corrupción, aparecen estas respuestas. Es el precio que pagamos por hacer lo que hay que hacer», manifestó ante la prensa.

El Ministro también adelantó que no se quedará en el descargo mediático, sugiriendo que se analizarán acciones legales por calumnias e injurias ante la gravedad de lo expuesto en la televisión nacional.

Apoyo político

Tras conocerse el descargo, diversos sectores del arco oficialista y del gabinete provincial cerraron filas detrás de Roncaglia y Frigerio, considerando que se trata de un ataque a la institucionalidad de la provincia.

Desde el Ministerio de Seguridad aseguraron que la agenda de trabajo no se verá alterada por estos episodios y que se profundizarán las investigaciones contra el crimen organizado, «le pese a quien le pese».

Redacción 7Páginas