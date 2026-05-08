Escándalo en Colón: Denuncian que la hija de la Directora Departamental cobra horas cátedra sin título ni alumnos

Un nuevo foco de conflicto sacude al ámbito educativo del departamento Colón. Se ha generado una profunda indignación entre docentes e instructores debido a la situación irregular de la hija de la Directora Departamental de Escuelas, Lina Bosch.

La joven, de 20 años, mantiene desde el año 2025 un cargo de diez horas cátedra como Capacitadora Laboral de Jóvenes y Adultos en el área de “Asistente en turismo y recreación”. Sin embargo, la designación presenta irregularidades que han despertado sospechas de favoritismo y mal manejo de recursos públicos.

Sin formación ni contraprestación

El dato que más ruido hace en el Consejo General de Educación (CGE) es que la beneficiaria no cuenta con título terciario y ni siquiera tendría registrado el título secundario ante el organismo. Actualmente, se encuentra cursando los primeros años del profesorado de inglés en la UADER, una formación que no guarda relación con el área de turismo para la cual fue contratada.

Lo más grave, según fuentes consultadas, es que dichas horas cátedra —que continúa percibiendo mensualmente— no tendrían alumnos inscriptos en la actualidad y no requerirían presencialidad, convirtiéndose en un cargo prácticamente «fantasma» bajo la órbita de la propia Dirección Departamental que conduce su madre.

Un mecanismo de designación cuestionado

Docentes del departamento apuntan contra el mecanismo de adjudicación. Las convocatorias de 2025 no establecían perfiles que hicieran compatible la designación de una estudiante sin experiencia ni formación específica. Pese a esto, las horas fueron otorgadas y posteriormente renovadas, lo que es visto por la comunidad educativa como un claro caso de nepotismo.

Una gestión marcada por la polémica

Este episodio se suma a un historial de cuestionamientos que arrastra Lina Bosch al frente de la Departamental:

Pedido de remoción: Tiempo atrás, varios intendentes de la región elevaron notas formales solicitando su desplazamiento, argumentando presuntas persecuciones políticas hacia el personal educativo.

Antecedentes judiciales: La funcionaria enfrenta una intimación de la Justicia Laboral para abstenerse de realizar «actos perturbadores, intimidatorios y hostiles» contra la supervisora Gabriela Mabel Casse, quien la denunció por hostigamiento y violencia laboral.

Con información de Sociedad Politica

Redaccion de 7Paginas