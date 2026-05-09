Escándalo en Colón: el CGE pidió la renuncia de la directora departamental tras confirmarse irregularidades con horas cátedra de su hija

La medida fue dispuesta por el presidente del CGE, Carlos Cuenca, e incluyó además el pedido de renuncia de la coordinadora departamental de Educación de Jóvenes y Adultos, Claudia Paola Rodríguez. También se resolvió dar de baja el nombramiento de Lina Abril Bosch.

Las decisiones fueron adoptadas luego de un informe técnico elaborado por la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, a pedido de la conducción del organismo, tras conocerse públicamente la situación a través de una investigación periodística.

Desde el CGE señalaron que las irregularidades denunciadas fueron confirmadas y remarcaron que las medidas tomadas buscan “garantizar la transparencia y la ética en la gestión pública”. Asimismo, indicaron que la investigación administrativa continuará para determinar si existen otras responsabilidades dentro del sistema educativo.

En los próximos días, el organismo provincial dará a conocer quiénes ocuparán los cargos vacantes en el departamento Colón.

La denuncia publica

Días atrás, 7Paginas había revelado que la hija de la funcionaria mantenía desde 2025 un cargo de diez horas cátedra como Capacitadora Laboral de Jóvenes y Adultos, pese a no poseer título terciario y sin tener registrado siquiera el nivel secundario ante el Consejo General de Educación.

La joven, de 20 años, figuraba en el área “Asistente en turismo y recreación”, aunque actualmente cursa los primeros años del profesorado de inglés en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, sede Concepción del Uruguay, formación que no tendría relación con el cargo asignado.

Según las fuentes consultadas, las horas cátedra continuaban activas pese a que no existirían alumnos inscriptos y tampoco requerirían presencialidad, situación que generó fuerte malestar entre docentes e instructores del departamento.

Además, las críticas apuntaron al mecanismo de designación y renovación de las horas, ya que las convocatorias realizadas durante 2025 no contemplaban perfiles compatibles con una estudiante sin experiencia ni formación específica para esa función.

Una gestión bajo cuestionamientos

El caso suma un nuevo capítulo a una gestión que ya venía siendo cuestionada en distintos ámbitos políticos y educativos de la región.

Tiempo atrás, varios intendentes del departamento habían elevado notas solicitando la remoción de Lina Bosch por presuntas persecuciones políticas dentro del sistema educativo.

Además, la funcionaria enfrenta antecedentes judiciales luego de que la Justicia Laboral la intimara a abstenerse de realizar “actos perturbadores, intimidatorios y hostiles” contra la supervisora Gabriela Mabel Casse, quien denunció situaciones de hostigamiento y violencia laboral desde la llegada de Bosch al cargo.

Redacción de 7Paginas