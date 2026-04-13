Escándalo en Colón: Investigan al intendente Walser por el uso de una camioneta oficial en un viaje a Brasil

La Unidad Fiscal Nº 2 de Colón inició formalmente una Investigación Penal Preparatoria (IPP) contra el intendente José Luis Walser, tras el polémico episodio protagonizado en diciembre pasado. La justicia intenta establecer si existió un uso irregular de bienes del Estado luego de que el mandatario volcara en Brasil a bordo de una camioneta oficial de la flota municipal.

El accidente que destapó la polémica

Los hechos se remontan al 9 de diciembre de 2025. Mientras se trasladaba por rutas del vecino país, Walser protagonizó un vuelco en una camioneta Mitsubishi Dakar de siete asientos, perteneciente al municipio colonense. En el vehículo viajaba junto a su grupo familiar, incluyendo a su esposa, Gimena Bordet (quien se desempeña como su secretaria privada), y sus hijas.

El siniestro tuvo consecuencias graves: Bordet debió permanecer hospitalizada casi un mes debido a heridas de extrema gravedad, mientras que el vehículo oficial sufrió daños materiales de consideración.

La denuncia: «Fines privados y vacacionales»

La causa tomó impulso a mediados de enero, cuando los concejales del bloque peronista «17 de Octubre» —Patricia Irigoy, Martín Medina y Carlos Leonardi— radicaron una denuncia ante la Sub-Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Paraná.

Los ediles argumentan que el vehículo oficial fue «desviado de su función legal» para ser utilizado en un viaje de carácter privado y vacacional. Además de Walser, la investigación alcanza al funcionario Mariano Bravo, quien estaba al frente del Ejecutivo al momento del viaje, por presuntas maniobras de encubrimiento.

Los puntos que analiza la Fiscalía

La Justicia busca determinar si la conducta encuadra en peculado. Para ello, los fiscales han ordenado medidas probatorias orientadas a responder:

¿Existió un acto administrativo que autorizara el viaje y el uso de la unidad?

¿Hubo aprobación para trasladar a personas ajenas a la función pública fuera del país?

¿Se utilizaron fondos públicos para solventar los gastos de traslado?

¿Se intentó ocultar información sobre el siniestro?

El descargo de Walser: «Fue un error»

Ante la presión pública, el intendente admitió que fue «un error compatibilizar descanso con trabajo». En su defensa, Walser argumentó que el viaje tenía una motivación laboral inicial: una invitación oficial al Tribunal de Cuentas del Estado de Río Grande do Sul.

Sin embargo, reconoció que tras el evento institucional, permaneció en la ciudad de Torres para un descanso familiar. El intendente aseguró que el 100% de los gastos (combustible, estadía y atención médica) fueron costeados con sus ahorros personales y que no se solicitaron viáticos ni personal municipal.

Estado de la causa

Actualmente, la Fiscalía de Colón recopila documentación administrativa, informes de organismos nacionales e internacionales y antecedentes registrales del vehículo. Mientras la ciudadanía de Colón aguarda respuestas, la Justicia deberá definir si el uso de la camioneta oficial configuró un delito penal o si se trató de una falta administrativa que requiere el resarcimiento del perjuicio patrimonial ocasionado por el accidente.

Con informacion de Nova

Redaccion de 7Paginas