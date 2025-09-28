Escándalo en Concordia: más datos sobre los dos policías detenidos por hechos de violencia

Uno de los casos que genera mayor impacto se relaciona con un oficial inspector identificado como M.P., de 48 años, quien en su turno como jefe de guardia en la Jefatura Departamental habría abandonado su puesto para encontrarse con una mujer con la que mantenía una relación extramatrimonial. La situación derivó en una denuncia por abuso sexual en contexto de violencia de género.

Según pudo saber 7Paginas de fuentes extraoficiales, la víctima habría sufrido lesiones en sus partes íntimas, ocasionadas presuntamente por la utilización de un elemento de uso doméstico. Personal de Investigaciones habría secuestrado prendas y sábanas manchadas con sangre que podrían ser pruebas relevantes en la causa.

El segundo hecho involucra a un suboficial J.B. De acuerdo a la información obtenida, en la tarde del sábado golpeó a su ex pareja, a su hija y al novio de esta última. Posteriormente se atrincheró dentro del automóvil de la víctima, amenazando con quitarse la vida. Finalmente fue reducido y detenido cerca de las 11:30 horas del mismo día.

Hasta el momento, la Jefatura Departamental de Policía de Concordia no ha emitido ningún comunicado oficial sobre estos graves episodios que vuelven a poner bajo la lupa la conducta de quienes deben velar por la seguridad ciudadana.