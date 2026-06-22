Escándalo en Concordia por la difusión de videos pornográficos que involucrarían a un efectivo policial

Las imágenes, que comenzaron a viralizarse en las últimas horas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, mostrarían a un hombre manteniendo relaciones íntimas con una mujer mientras se observan prendas que serían parte de un uniforme policial, con la inscripcion de N Santa Cruz.

La difusión del material provocó reacciones entre integrantes de la fuerza de seguridad. Algunos efectivos consultados manifestaron su malestar por el impacto que este tipo de situaciones genera sobre la imagen de la institución.

«Hay compañeros que han dejado la vida por el uniforme y no puede ser que se banalice lo que representa», expresó un suboficial que pidió reserva de identidad.

Otros uniformados también cuestionaron la falta de respuestas institucionales frente a hechos que terminan exponiendo a la fuerza en momentos en que la Policía se encuentra bajo observación pública por distintos episodios registrados en procedimientos recientes.

La controversia se produce en un contexto de cuestionamientos hacia la fuerza policial luego de la difusión de otros videos en los que se observa el accionar de efectivos durante distintos operativos, situaciones que también generaron debate en la opinión pública.

Hasta el momento no se conocieron comunicados oficiales por parte de la Jefatura Departamental Concordia ni de las autoridades provinciales respecto de la autenticidad de las imágenes ni sobre la eventual apertura de actuaciones administrativas.

Mientras tanto, la viralización del material continúa generando repercusiones tanto dentro como fuera de la institución policial, donde varios sectores consideran que resulta necesario preservar la imagen de la fuerza y esclarecer los hechos para evitar especulaciones.

Por el momento, no existe información oficial que confirme la identidad de las personas que aparecen en los videos difundidos en redes sociales.

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