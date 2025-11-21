Escándalo en el PJ de Concordia: denuncian un ingreso por la fuerza y una bochornosa maniobra para destituir al presidente

El origen del conflicto

Todo comenzó el 14 de noviembre, cuando un grupo de consejeros departamentales se reunió con la intención de remover a Ruiz Díaz y nombrar en su lugar a Facundo Gabriel Pérez. Sin embargo, quienes participaron de ese encuentro pertenecen únicamente al sector de Orduna, y la designación de Pérez carecería de validez ya que este es consejero suplente, sin voz ni voto.

El sector justificó la destitución asegurando que Ruiz Díaz habría militado para la lista del dirigente Héctor Maya, presentada por fuera del justicialismo oficial. No obstante, la acción fue rechazada por el presidente, quien asegura contar con la mayoría del Consejo Departamental.

El libro de actas y la falta de quórum: el eje de la disputa

El libro oficial de actas del Consejo Departamental se encuentra bajo custodia de Ruiz Díaz, y en él no existe registro de ninguna modificación en la presidencia. Además, para que una sesión sea válida se necesitan ocho consejeros titulares presentes, pero el sector de Orduna habría contado con solo seis.

A esto se suma un dato clave: en el acta confeccionada por ese sector firman suplentes como si fueran titulares, entre ellos Mario Legarreta y el propio Facundo Gabriel Pérez, lo que reforzaría la sospecha de un procedimiento inválido y “viciado de nulidad”.

Ante la imposibilidad de acceder al libro oficial, el grupo opositor habría abierto un segundo libro de actas, práctica que no estaría avalada por las autoridades provinciales, ya que el PJ reconoce solo un registro institucional.

Cómo está conformado el Consejo Departamental

Titulares:

Facundo Ruiz Díaz, Yanina Barbona, Néstor Adente, Agnes Pérez, Carlos Cáceres, Natalia Brassat, Carlos González, María Mengarelli, Juan Portugau (renunciado), Silvina Pérez, Kevin Inda, Sabrina Mazariche, Gastón Etchepare, Malvina Cáceres y Juan Buktenica.

Suplentes:

Mariela Moreno (renunció), Ulises Barreto (fallecido), Dora Méndez, Mario Legarreta, Julieta Ferrer, Facundo Gabriel Pérez y Lidia Bentos.

Tras la renuncia de Portugau, el fallecimiento de Barreto y la renuncia de Moreno, debería ascender como titular Dora Méndez, quien según fuentes consultadas por 7Paginas, respalda la continuidad de Ruiz Díaz. Esto le permitiría al presidente alcanzar los ocho votos necesarios para sostenerse en el cargo.

Los apoyos de cada sector

A favor de Ruiz Díaz:

Él mismo, Barbona, Agnes Pérez, Silvina Pérez, Inda, Etchepare, Buktenica y Méndez.

Con el sector de Orduna:

Adente, Carlos Cáceres, Brassat, González, Mengarelli y Mazariche.

María Cáceres mantiene una postura reservada.

Ingreso por la fuerza y denuncia policial

La tensión escaló durante la tarde del jueves, cuando personas vinculadas al sector opositor habrían ingresado por la fuerza a la sede del PJ y cambiado las cerraduras, en un accionar que bordea lo ilegal y que podría configurar un delito.

Tras el hecho, Ruiz Díaz se presentó en la comisaría para radicar la denuncia correspondiente, dejando asentado el episodio y las irregularidades detectadas.

Un partido inmerso en una crisis inédita

La interna del PJ de Concordia quedó expuesta con una gravedad pocas veces vista, con acusaciones de ilegalidad, un libro de actas paralelo, cuestionamientos al quórum y un ingreso forzado al edificio partidario.

Se espera que en los próximos días las autoridades provinciales analicen la situación y definan los pasos a seguir ante un conflicto que promete continuar.

Redaccion de 7Paginas