Escándalo en Entre Ríos: cotos de caza ilegales, tráfico de fauna y funcionarios provinciales involucrados

En junio pasado, un operativo de la Brigada de Fauna de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación allanó el establecimiento Punta Caballo, próximo a Gualeguaychú, donde opera la firma De Bernardis Hunting, empresa que ofrece caza de animales a extranjeros.

Según indica el diario digital Análisis, en el lugar “se hallaron indicios de comercialización ilegal de animales, trofeos, municiones y armas”. Además, se detectó el ingreso ilegal por parte del coto de ciervos colorados, especie cuya introducción en la provincia está prohibida. Por si esto fuera poco, el coto ni siquiera contaba con habilitación, es decir que operaba ilegalmente.

Días después, el fiscal Pedro Rebollo ordenó otra requisa en un galpón perteneciente a Héctor De Bernardis –propietario del coto- donde se decomisaron trofeos, armas y municiones por un valor de 1326 millones de pesos. La fiscalía continúa con las investigaciones.

FUNCIONARIO INVOLUCRADO

El ingreso del Ciervo Colorado cazado en el coto de caza De Bernardis Hunting -por el cual un cazador brasileño pagó 50 mil dólares- fue autorizado por el propio Director de Recursos Naturales de Entre Ríos, Mario Zárate, sospechosa decisión que camina por la cornisa del incumplimiento de los deberes de funcionario público ya que la introducción de esta especie exótica es ilegal y está expresamente prohibida en la Constitución de Entre Ríos. A esto se suma que el coto no está habilitado y la caza del Ciervo Colorado no está permitida.

Este escandaloso hecho deja en evidencia el sospechoso vínculo entre el Gobierno provincial y las empresas de caza además de la absoluta falta de control por parte del Estado sobre este polémico y turbio negocio.

Fuente: Ceydas