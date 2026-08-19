Escándalo en la Policía de Entre Ríos: el Ministerio de Seguridad confirmó la detención del oficial Rosatelli

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, encabezado por Manuel Troncoso, confirmó oficialmente los procedimientos realizados este miércoles por la Policía Federal Argentina (PFA) en Paraná y Chajarí, en el marco de una investigación judicial por presuntas infracciones a la Ley de Estupefacientes N° 23.737.

El operativo generó un fuerte impacto dentro de la Policía de Entre Ríos, debido a que uno de los procedimientos tuvo como blanco una oficina ubicada en la estructura de la propia fuerza provincial y derivó en la detención del subcomisario Daniel Rosatelli, quien se desempeñaba en el área jurídica.

De acuerdo con el comunicado difundido por el Ministerio de Seguridad y Justicia, las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal de Paraná, a cargo del juez Leandro Ríos.

Tres allanamientos simultáneos

Según precisó oficialmente la cartera provincial, la Policía Federal llevó adelante tres allanamientos en simultáneo.

Uno de los procedimientos se realizó en la oficina del comisario Daniel Rosatelli, ubicada en las instalaciones de la Jefatura Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos.

Los otros dos allanamientos se concretaron en inmuebles particulares vinculados a la investigación.

Uno de ellos tuvo lugar en Chajarí, en un domicilio situado en la zona de San Luis y Repetto, donde residiría la familia del funcionario policial.

La investigación estaría relacionada con una causa por narcotráfico que tramita ante la Justicia Federal de Paraná.

Detención de Rosatelli

Durante el desarrollo de los procedimientos, las autoridades judiciales dispusieron la detención del funcionario policial, según confirmó el propio Ministerio de Seguridad y Justicia.

Rosatelli se desempeñaba al frente del Departamento Jurídico de la Policía provincial y había desarrollado funciones durante la gestión del exjefe departamental de Paraná, comisario Carlos Schmunk.

La detención de un integrante de la estructura policial provincial, sumada a los allanamientos en dependencias oficiales y domicilios particulares, generó especial repercusión dentro de la fuerza.

Por el momento, la investigación se encuentra bajo jurisdicción federal y será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

“Nadie está por sobre la ley”

Ante la dimensión de los procedimientos, el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Jefatura de Policía de Entre Ríos emitieron un mensaje conjunto en el que ratificaron su disposición a colaborar con la investigación.

“Desde el Ministerio y la Jefatura de Policía de Entre Ríos se ratifica el compromiso absoluto con la transparencia, el apego a la ley y la plena colaboración con las autoridades del Poder Judicial de la Nación para el esclarecimiento de los hechos investigados”, señalaron.

Asimismo, remarcaron que se pondrán a disposición de la magistratura interviniente todos los requerimientos que sean solicitados en el marco de la causa.

El comunicado oficial al que tuvo acceso 7Paginas, concluye con una contundente definición: “Nadie está por sobre la ley”.

La investigación federal continúa y se espera que en las próximas horas puedan conocerse nuevos detalles sobre los elementos secuestrados durante los allanamientos y la situación procesal del funcionario detenido.

Redaccion de 7Paginas