Escándalo en la Policía Federal: apartaron a dos comisarios por una causa de presuntas coimas; uno fue jefe en Concordia y Chajarí

La causa, que se tramita en la Justicia Federal, ya tiene siete efectivos detenidos y sumó en las últimas horas un allanamiento en la Agencia Regional Tucumán de la Policía Federal, procedimiento que fue llevado adelante por personal de Gendarmería Nacional.

El operativo que desató la investigación

La investigación comenzó durante la madrugada del martes, cuando efectivos de Gendarmería realizaron un sorpresivo procedimiento en un puesto de control ubicado sobre la Ruta Nacional 34. Allí fueron secuestrados dinero en efectivo y mercadería que, según la pesquisa, habría circulado sin cumplir los controles obligatorios.

Como resultado de ese operativo fueron detenidos la subinspectora Ivon Janet Herrera; el sargento Matías Trejo; los cabos primeros Miguel Barigozzi, Matías Mansilla, Rocío Fernanda Navarro Sabaté y Walter Maximiliano Valdivieso; además del cabo Mauro Nicolás Lazarte, todos con prestación de servicios en Tucumán.

Los uniformados ya fueron indagados por la Justicia y rechazaron las acusaciones. Incluso sostuvieron que el procedimiento de Gendarmería habría presentado irregularidades y deslizaron que la investigación buscaría desplazar a la Policía Federal de los controles sobre la Ruta 34, considerada un corredor estratégico para el narcotráfico y el contrabando.

Allanamientos y dos comisarios separados

En el marco de la investigación, el juez federal Argibay ordenó un allanamiento en la sede de la Policía Federal de Tucumán, donde fueron secuestrados libros de guardia, registros de servicios, documentación sobre controles vehiculares y otros elementos administrativos que serán sometidos a peritajes para determinar si existieron irregularidades o la participación de otros integrantes de la fuerza.

Tras esas medidas, la conducción de la Policía Federal resolvió pasar a disponibilidad a los comisarios David Adrián Domínguez y Alejandra Rejas, quienes quedaron apartados de sus cargos mientras avanza la investigación judicial.

La situación procesal de ambos será definida en los próximos días.

El paso de Domínguez por Concordia y Chajarí

David Adrián Domínguez tuvo una extensa carrera dentro de la Policía Federal Argentina, ocupando distintos cargos de relevancia.

Entre 2015 y 2017 fue Jefe de la Subdelegación Concordia, actualmente denominada DUOF Concordia. Posteriormente, durante 2018, se desempeñó como segundo jefe de la Delegación Chajarí.

Más tarde fue destinado a la División Destacamentos Norte y, desde 2020, desarrolló su carrera en Tucumán, donde ocupó sucesivamente la jefatura del Laboratorio Científico y Pericias NOA, la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) y, finalmente, el cargo de Jefe del Departamento Investigaciones Federales Tucumán, alcanzando la jerarquía de Comisario Inspector.

Una causa que sigue creciendo

La investigación apunta a determinar la existencia de una organización dedicada al cobro de sobornos para permitir el paso de mercadería ilegal transportada por bagayeros y tours de compras en el norte argentino.

Mientras la Justicia analiza la documentación secuestrada y continúa con la producción de pruebas, el caso ya provocó un fuerte impacto dentro de la Policía Federal y no se descartan nuevas imputaciones o medidas disciplinarias a medida que avance la causa.,

Con datos de Info Tucuman

Redaccion de 7Paginas