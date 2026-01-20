Escándalo en la Policía Federal: un subcomisario dio positivo en alcoholemia mientras viajaba de vacaciones en un móvil oficial

Según la información a la que accedió 7Paginas, el vehículo involucrado es un rodado oficial dominio OKJ 786, perteneciente a la Policía Federal Argentina. El hombre que aparece en las imágenes fue identificado como el subcomisario Ignacio Adolfo García Acosta, DNI Nº 30.324.911, Legajo Personal Nº 5.154, quien se encontraba destinado en la División Delitos Tecnológicos, dependiente del Departamento Ciberdelitos de la Superintendencia de Investigaciones en Buenos Aires.

El hecho genera una fuerte repercusión no solo por el resultado positivo del control de alcoholemia, sino también por el uso indebido de un móvil oficial para fines personales, una práctica que desde distintos sectores se viene cuestionando desde hace tiempo.

De acuerdo a lo confirmado por fuentes policiales, el funcionario fue pasado a situación de disponibilidad y ya se le inició un sumario administrativo, mientras se evalúan las sanciones correspondientes.

Este episodio se suma a otros hechos recientes que golpearon la imagen institucional de la fuerza. Días atrás, 7Paginas informó sobre un grave escándalo ocurrido en la ciudad de Crespo, Entre Ríos, donde un funcionario fue acusado de abuso sexual con acceso carnal, profundizando el malestar social y el cuestionamiento hacia algunos integrantes de la institución.

Desde distintos ámbitos remarcaron que situaciones como esta perjudican seriamente a la Policía Federal, desprestigiando el uniforme y dañando la confianza pública. Asimismo, se subrayó que este tipo de conductas individuales terminan afectando a la totalidad de los efectivos, muchos de los cuales cumplen su tarea con responsabilidad y compromiso.

Mientras avanza la investigación administrativa, se aguarda que las autoridades adopten medidas ejemplificadoras para evitar la repetición de hechos que ponen en tela de juicio la conducta de quienes deben hacer cumplir la ley.