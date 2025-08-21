Escándalo en Ramírez: denuncian a empleados municipales por coimear a familiares de difuntos en el cementerio

La situación salió a la luz a partir de la denuncia pública del profesor Roberto Riffel, ex secretario de Obras y Servicios Públicos de la gestión anterior. En declaraciones a un canal local, relató el calvario que vivió una familia conocida suya durante el sepelio de una mujer.

“Con la pala en la mano hasta que paguen”

Según el testimonio de Riffel, el día del entierro los empleados del cementerio se negaron a continuar con la sepultura hasta que la familia entregara una suma de dinero. “Estaban con el pie arriba de la pala y no iban a proceder hasta que no se les pagara. Fue una situación de falta de sensibilidad, de empatía, muy descortés y horrible”, relató.

Ante la desesperación de los presentes, fue un empleado de la funeraria quien sacó de su bolsillo 80 mil pesos para que pudiera concretarse la inhumación.

Señalamientos falsos y desmentidas

Lo más grave, según denunció el ex funcionario, fue que los empleados habrían intentado justificar la maniobra exhibiendo un supuesto aval firmado por él, algo que calificó de “totalmente falso”.

“Hace dos años que no ocupo ningún cargo municipal. Nunca autoricé nada de eso. Ese papel jamás apareció porque nunca existió”, sostuvo.

Riffel aclaró que decidió hablar públicamente no solo para resguardar su honorabilidad y la de su familia, sino también para acompañar a los vecinos afectados: “Es un acto de corrupción en un momento de dolor donde lo último que debería importar es el dinero”.

Reacción municipal

Según contó el denunciante, la familia afectada fue recibida por la intendenta, quien habría desacreditado la versión de los empleados y adelantado que se tomaron medidas disciplinarias contra al menos uno de los implicados, mientras se investigan responsabilidades mayores.

Riffel, por su parte, adelantó que puso el caso en manos de un abogado para evaluar acciones legales. “Acá hay una cadena de responsabilidades. No puede volver a pasar. Los vecinos deben saber que los pagos se realizan únicamente en la Municipalidad y conforme a lo que establece la normativa”, enfatizó.

Indignación en la comunidad

El hecho causó conmoción en Ramírez, no solo por el doloroso contexto en que ocurrió, sino también porque expuso la posible existencia de una práctica irregular instalada en el cementerio municipal.

“Si a alguien más le pasó, sería bueno que lo denuncie. Estos empleados cobran un sueldo para cumplir su tarea, no para extorsionar a los vecinos en el peor momento de sus vidas”, concluyó el ex funcionario.

