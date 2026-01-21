Escándalo institucional: hallaron cámaras y micrófonos ocultos para espiar al gobernador Frigerio

El descubrimiento se produjo en el marco de un operativo de seguridad realizado durante la mañana, luego de detectarse irregularidades que motivaron un exhaustivo barrido electrónico en sectores sensibles del edificio gubernamental. En las tareas intervinieron áreas operativas de la Policía de Entre Ríos junto a personal técnico especializado.

Según información confirmada, los dispositivos no solo estaban ocultos estratégicamente, sino que se encontraban en pleno funcionamiento. Las cámaras y micrófonos estaban orientados hacia el sector del despacho donde el gobernador mantiene reuniones de trabajo y adopta decisiones políticas y administrativas, lo que refuerza la hipótesis de un posible espionaje institucional.

Además del despacho del mandatario, también se revisaron otros espacios de circulación restringida dentro de la Casa de Gobierno, como parte de un procedimiento preventivo más amplio, ante la sospecha de que no se trate de un hecho aislado.

Por el momento, no se logró establecer quién instaló los dispositivos ni desde cuándo estaban operativos. Tampoco se determinó aún el destino de la información recolectada. No obstante, el hecho de que los equipos estuvieran conectados a internet permitirá, a través de peritajes técnicos, rastrear direcciones IP y reconstruir el circuito de transmisión de datos.

La causa quedó en manos de la Justicia, con actuaciones bajo estricta reserva, mientras avanzan los análisis forenses sobre los elementos secuestrados. Hasta ahora no hay imputaciones ni responsables identificados, aunque una de las principales líneas de investigación apunta al espionaje ilegal dentro de ámbitos institucionales.

El episodio generó un fuerte impacto puertas adentro del Gobierno provincial y encendió todas las alarmas en el corazón del poder político entrerriano. Las autoridades ordenaron reforzar los controles de seguridad y revisar protocolos de acceso, ante los serios interrogantes que se abren sobre el manejo de información sensible, el ingreso a espacios reservados y el uso ilegal de tecnología de vigilancia en dependencias oficiales.

Informe digital