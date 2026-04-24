Escándalo político: Nuevas revelaciones vinculan a Guillermo Michel con el financiamiento de la campaña de Milei

El escenario político nacional y provincial se ve nuevamente convulsionado tras las recientes declaraciones del periodista Marcelo Longobardi, quien apuntó directamente contra el ex jefe de Aduana y actual diputado nacional peronista por Entre Ríos, Guillermo Michel. Según el informe, existen sospechas fundadas sobre el uso de fondos públicos para financiar la campaña presidencial de Javier Milei.

El informe de Longobardi: «Fondos caudalosos»

En su editorial, Longobardi calificó el expediente como «delicadísimo», sugiriendo que fondos capturados a través de maniobras en organismos públicos no solo habrían ido a parar a la campaña de Sergio Massa, sino también a la de La Libertad Avanza.

«Las versiones sostienen que el encargado de entregar los fondos a Javier Milei era el titular de la aduana, Guillermo Michel, o su alter ego, el habilidoso Sergio ‘Nono’ Vargas», expresó el periodista. Según este análisis, la estrategia del peronismo habría sido sostener económicamente las candidaturas libertarias en diversos distritos para dividir el voto opositor, una maniobra que Longobardi vincula estrechamente con la figura de Michel.

Incluso, el periodista deslizó una posibilidad inquietante: que estas supuestas entregas de dinero podrían haber sido filmadas, lo que elevaría el escándalo a niveles institucionales sin precedentes.

El antecedente: La denuncia de Marcela Pagano

Estas nuevas revelaciones guardan absoluta coherencia con lo publicado por 7Paginas el pasado 10 de octubre de 2025. En aquella oportunidad, la diputada nacional Marcela Pagano rompió el silencio en una entrevista con Viviana Canosa, señalando a Michel como el «armador en las sombras» de Milei en Entre Ríos.

«Las boletas de Javier Milei presidente se las debemos a Michel en Entre Ríos. Fue fundamental para la campaña de La Libertad Avanza», había asegurado Pagano.

La legisladora fue más allá y detalló la logística de los presuntos pagos: mencionó un estudio jurídico en la ciudad de Buenos Aires (ubicado en Callao y Vicente López) donde, según su testimonio, «entraban libertarios y salían con bolsos».

Un entramado bajo la lupa

La figura de Guillermo Michel ya venía siendo cuestionada por otros actores del actual gobierno, señalándolo por presuntas irregularidades en el manejo de fondos millonarios y maniobras de importación de aeronaves por cifras superiores a los 250 millones de dólares durante su gestión en la Aduana.

De confirmarse estas versiones, se estaría ante un entramado de «financiamiento blue» que trasciende las fronteras partidarias, involucrando a figuras de la talla de Massa, Milei y Michel en una red de acuerdos económicos y políticos que hoy, a través del periodismo de investigación, comienza a salir a la luz.