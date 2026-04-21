Escándalo por mensajes de burla tras el ataque al intendente Bravo: el diputado Rastelli denunció que le hackearon su cuenta

El clima político en Federación sumó un nuevo foco de tensión tras el incidente ocurrido en la vivienda del intendente Ricardo Bravo. Mientras la comunidad procesaba la noticia del ataque con piedras —que luego se aclaró fue protagonizado por una persona con problemas de salud—, las redes sociales estallaron ante la aparición de mensajes de burla que provenían, supuestamente, del diputado provincial Rubén Rastelli.

Ante la repercusión de estos mensajes, el legislador se puso en contacto con la redacción de 7Páginas para aclarar la situación, asegurando que fue víctima de un ciberataque y que las publicaciones no reflejan su voluntad ni su autoría.

El descargo del legislador

En una nota enviada a este medio, Rastelli fue categórico al denunciar el compromiso de su seguridad digital: «Quiero manifestar que en el día de la fecha tomé conocimiento de que mi cuenta personal de Facebook fue accedida por terceros sin mi autorización», explicó.

El diputado detalló que, durante el tiempo en que perdió el control de su perfil, se realizaron publicaciones y mensajes que no fueron redactados por él. «Desconozco totalmente el contenido vertido y me deslindo expresamente de toda responsabilidad sobre dichas manifestaciones», remarcó en el comunicado.

Medidas legales y técnicas

Rastelli informó que, al advertir la situación, buscó asesoramiento especializado para recuperar el acceso a su cuenta y realizar los cambios de seguridad necesarios. «Procedí a denunciar la cuenta como comprometida ante Facebook/Meta mediante los canales oficiales», señaló.

Finalmente, el legislador dejó una constancia explícita para evitar interpretaciones políticas sobre lo ocurrido: «No comparto ni avalo el contenido publicado por terceros durante el acceso y el mismo excede completamente mi voluntad».