Escándalo previsional en Entre Ríos: Detectan más de 200 casos de doble cobro de sueldos del Estado

Un informe interno de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos reveló una grave situación de irregularidad en el sistema previsional: más de 200 beneficiarios cobraban simultáneamente una jubilación y un sueldo del Estado, incurriendo en incompatibilidad activo/pasivo. Entre los involucrados hay ex intendentes, ex legisladores, ex funcionarios y personas que actualmente ocupan cargos públicos.