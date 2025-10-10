7PAGINAS

Viernes 10 de octubre de 2025
Escandalo: Revelaron que Guillermo Michel financió la campaña de Milei en Entre Ríos

A pocos días de las elecciones, una fuerte denuncia política sacude el escenario entrerriano. En una entrevista con Viviana Canosa, la diputada nacional Marcela Pagano reveló que Guillermo Michel, actual candidato peronista en Entre Ríos, habría sido financista de la campaña presidencial de Javier Milei, mientras se desempeñaba como funcionario de alto rango en la Aduana durante el gobierno de Alberto Fernández.
Redacción 7Paginas

Según Pagano, Michel, reconocido dirigente cercano a Sergio Massa, habría tenido un rol clave en el armado libertario entrerriano, “Las boletas de Javier Milei presidente se las debemos a Michel en Entre Ríos. Fue fundamental para la campaña de La Libertad Avanza”, aseguró la diputada.

Durante la entrevista, la legisladora libertaria sostuvo que los aportes económicos se realizaban desde un estudio jurídico ubicado en Callao y Vicente López, en la ciudad de Buenos Aires, donde —según sus palabras— “entraban libertarios y salían con bolsos”.

Pagano no dudó en vincular al dirigente peronista con el actual oficialismo nacional, “Si entra al Congreso, sepan que va a ser un aliado del gobierno. Hablemos las cosas como son”, remarcó.

La denuncia cobra relevancia por los antecedentes de controversias que rodean a Michel. En el pasado, el actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lo había señalado por presuntas irregularidades y manejo de fondos millonarios durante su paso por la Aduana, además de su presunta participación en maniobras de importación irregular de aeronaves por cifras superiores a los 250 millones de dólares.

El testimonio de Pagano deja al descubierto un entramado político complejo que, de confirmarse, podría implicar a figuras de distintos espacios —Massa, Milei y Michel— en una red de financiamiento cruzado que trasciende las fronteras partidarias.

Hasta el momento, Guillermo Michel no emitió declaraciones públicas sobre las acusaciones vertidas en su contra.

