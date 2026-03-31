Escándalo y sumario: Separaron de sus cargos a inspectores municipales tras el polémico video de una comerciante de Concordia

La ciudad de Concordia se vio sacudida este martes por la viralización de un video que muestra un tenso episodio entre una comerciante local y personal de inspección municipal. En las imágenes, se observa a la propietaria del local manifestando su indignación a los gritos frente a lo que consideró un atropello, lo que generó un inmediato debate en las redes sociales sobre el proceder de los agentes públicos.

Ante la repercusión del caso, la Municipalidad de Concordia envió una nota a la redacción de 7Paginas informando que, si bien el comercio presentaba irregularidades objetivas, se ha decidido iniciar una investigación interna profunda.

Las causas del operativo y la sanción preventiva

Según la información recabada, el procedimiento se originó tras detectar presuntas faltas vinculadas a la falta de habilitación de un sector tipo deck y a la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido.

Sin embargo, desde el Ejecutivo local fueron tajantes respecto al comportamiento de los agentes: «Se ha dispuesto la revisión de lo actuado por los inspectores intervinientes, a fin de garantizar que cada procedimiento se ajuste estrictamente a la normativa vigente y a criterios de razonabilidad», explicaron. Como medida inmediata, los municipales involucrados fueron separados provisoriamente de sus funciones mientras avance el sumario administrativo que determinará las responsabilidades del caso.

Respaldo al sector privado

En su comunicado, la gestión municipal buscó llevar tranquilidad al sector comercial, reafirmando una política de «acompañamiento a quienes invierten y generan empleo». El municipio detalló una serie de medidas de alivio fiscal y desburocratización implementadas recientemente para contrastar con el episodio ocurrido:

Simplificación impositiva: Eliminación de más de 300 tasas y derechos municipales, incluyendo sellados administrativos y certificados de libre deuda.

Alivio fiscal: Eliminación de la alícuota del 2.7% para comercios de alimentos, bebidas y construcción.

Habilitaciones rápidas: Implementación de la «Ventanilla Única Online» para habilitaciones express en 24 horas.

Beneficios a pequeños contribuyentes: Nuevo régimen para más de 1.000 monotributistas de categoría A con importes fijos reducidos.

Hacia la digitalización del control

Para evitar futuros conflictos de interpretación y reducir la discrecionalidad, el Municipio anunció que este año avanzará con la digitalización total de bajas, transferencias y cambios de titularidad. Además, se está trabajando en la implementación del acta digital, una herramienta que busca dotar de mayor transparencia a los controles en la vía pública.

«El Municipio reafirma su compromiso con el orden y el cumplimiento de las normas, pero al mismo tiempo, con el acompañamiento permanente a quienes producen», concluye el texto oficial. Por ahora, la justicia administrativa deberá determinar si el reclamo de la comerciante tiene sustento o si el accionar de los inspectores, ahora suspendidos, fue el correcto.