Escenario 2027: Una encuesta revela el pulso de los entrerrianos y el impacto de la crisis en los dirigentes

Aunque falte mucho para el 2027, la política entrerriana ya empezó a jugar su partida de ajedrez. Página Política tuvo acceso a un revelador trabajo de opinión pública realizado por la consultora Aresco (de Julio Aurelio), realizado entre el 9 y 14 de abril sobre 2.301 casos en toda la provincia.

El dato central es el desgaste: todos los dirigentes, sin distinción de partido, sufrieron una caída en su imagen personal, un fenómeno directamente ligado a la difícil situación económica que atraviesa la ciudadanía.

Milei y Frigerio: Empate técnico y retroceso

La valoración de las gestiones nacional y provincial se mantiene en niveles casi idénticos:

Rogelio Frigerio: 49.1% de imagen positiva frente a un 46.8% de negativa.

Javier Milei: 49% de imagen positiva frente a un 48.2% de negativa.

Sin embargo, ambos mandatarios encendieron luces amarillas: comparado con el día de las elecciones legislativas del año pasado, tanto el Presidente como el Gobernador retrocedieron cuatro puntos y medio en su consideración popular.

Sobre gobiernos municipales, la encuesta de Julio Aurelio mide Paraná y Concordia. La administración de Rosario Romero tiene 51.2 de positiva y la de Francisco Azcué 44.7. Las negativas son de 41.3 y 49.9 respectivamente.

El podio de imagen y el lugar de la oposición

A la hora de medir nombres propios, el ranking de mejor imagen en Entre Ríos quedó conformado así:

Rogelio Frigerio (47.7%)

Patricia Bullrich (45.1%)

Gustavo Bordet (40%), quien se consolida como el dirigente opositor entrerriano mejor ubicado.

Detrás de ellos aparecen figuras como Adán Bahl, Axel Kicillof, Guillermo Michel y Sergio Massa. Un dato curioso es el alto nivel de desconocimiento que aún tienen intendentes como Mauricio Davico (Gualeguaychú) y la propia Romero fuera de sus distritos.

Proyección 2027: El poder de las alianzas

Aresco consultó a los entrerrianos por qué partido votarían hoy para la gobernación. Los resultados muestran un escenario dividido:

La Libertad Avanza (Milei): 30.6%

El Peronismo: 27.9%

El espacio de Frigerio: 12.4%

Sin embargo, la foto cambia drásticamente cuando se plantea una alianza estratégica. Si Frigerio y Milei fueran juntos en una boleta, el acuerdo alcanzaría el 38.5%, estirando la ventaja sobre un peronismo que se mantendría en el 29.8%. Cabe recordar que en 2027 se debutará con el sistema de Boleta Única Papel (BUP), lo que cambiará las reglas del cuarto oscuro.

La economía, la urgencia número uno

Más allá de los nombres, la preocupación de la gente es clara. Ante la pregunta sobre qué tema debe abordarse con mayor urgencia en Entre Ríos, las respuestas fueron tajantes:

Economía: 38.7%

Servicios estatales/básicos: 29.9%

Infraestructura: 14%

Corrupción: 5.4%

En un clima de apatía donde ni siquiera el Mundial de Fútbol (que comienza en un mes) parece despertar pasión, la política entrerriana ya mide sus fuerzas para un ciclo que, aunque parezca lejano, ya se empezó a escribir.

Redaccion de 7Paginas