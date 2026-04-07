Escenario político en Federación: Nace «Vamos Federación», un nuevo partido vecinalista

La ciudad de Federación suma una nueva opción en su tablero democrático. Este martes, los principales referentes de la agrupación local Orígenes se presentaron en los tribunales de Paraná para realizar la presentación formal de «Vamos Federación», el nuevo partido vecinalista que busca competir con sello propio en las próximas contiendas electorales.

La delegación, integrada por Mario Romero, Juan José Losco y Daniela Burna, entre otros dirigentes, cumplimentó la entrega de documentación en la Mesa de Entradas de la Justicia Electoral, recibiendo el visto bueno inicial sobre los requisitos presentados.

«Un gran primer paso»

En diálogo con 7Paginas, Mario Romero manifestó su satisfacción tras finalizar las gestiones en la capital provincial hacia el mediodía de este martes. «Este ha sido nuestro primer y gran paso. Estamos muy contentos con todos los integrantes de Vamos Federación», expresó.

Romero destacó que contaron con el asesoramiento legal del Dr. Ariel Gorostegui, quien posee experiencia en la conformación de estructuras partidarias. «En la mesa de entradas nos anticiparon que estaba todo en regla, así que en cuestión de meses vamos a estar recibiendo la habilitación oficial», adelantó el referente.

De la agrupación al partido político

Por su parte, Juan José Losco inscribió este avance dentro de un proceso de maduración de la agrupación Orígenes. «Esto es parte de nuestra construcción. Queremos agradecer a todos los vecinos que nos han acompañado en estos años donde fuimos fortaleciendo nuestras ideas y proyectos», señaló, subrayando que el nuevo partido es la evolución natural de ese trabajo territorial.

En sintonía, Daniela Burna remarcó la importancia de contar con una estructura jurídica para intervenir en la realidad local. «Este paso es un reflejo de un lugar que nos hemos ganado. Ahora es momento de abordar los problemas de la gente con otras herramientas», afirmó.

Presentación en la ciudad

Tras las gestiones en Paraná, los referentes anticiparon que esta misma semana iniciarán una ronda de visitas por los medios locales de Federación para dar a conocer el contenido programático, los valores y las propuestas que impulsará Vamos Federación.

Con este movimiento, el vecinalismo federaense busca consolidarse como una alternativa independiente, apostando a una construcción que, según sus propios fundadores, nace del contacto directo con las necesidades de los vecinos de la ciudad termal.