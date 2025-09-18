Escracharon a Camejo en tribunales: la familia de Kevin Guardia reclama justicia

Durante la concentración, los presentes reclamaron justicia y lanzaron fuertes acusaciones contra Camejo, a quien en reiteradas ocasiones le gritaron “asesino”. La audiencia, en la que debía resolverse si la causa avanza a juicio, pasó a un cuarto intermedio.

Sospechas y pericias

Si bien en un primer momento la hipótesis fue la de un suicidio, las pericias y testimonios incorporados al expediente arrojaron serias dudas. El dato más comprometedores para el sindicalista es que, según los peritajes, el único con rastros de pólvora en las manos era Camejo, mientras que la víctima no presentaba residuos, según el abogado Jacobi quien representa a la familia de Kevin Guardia.

“Es un disparo muy extraño, se realizó en la parte lateral derecha, algo poco común en un suicidio. Si el único que tenía pólvora era Camejo, yo descartaría por ahora esa posibilidad”, señaló el abogado querellante.

Elementos que complican al sindicalista

Según las pruebas recolectadas, Camejo entregaba una pistola calibre 9 milímetros —con documentación vencida desde hace cuatro años— a Kevin Guardia y a un adolescente de 12 años para que custodiaran su domicilio durante las noches.

Además, la pesquisa estableció que Camejo se mueve habitualmente con dos custodios identificados como Vilchez y Fernández, ambos comisarios retirados de la Policía de Entre Ríos, quienes lo acompañan a todas partes y son señalados como sus hombres de confianza.

Reclamo de la familia

Los familiares de Kevin Guardia sostienen que su muerte no fue un suicidio y acusan directamente a Camejo de estar vinculado al hecho. Por eso, insistieron en las puertas de tribunales en que la causa avance y se haga justicia.

