Escrache a Karina Milei y Martín Menem, quienes solo pudieron caminar una cuadra en Corrientes

Un recorrido que duró una cuadra

Los dirigentes nacionales llegaron a la capital correntina para participar de actividades junto al candidato a gobernador de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón. En ese marco, se dispusieron a recorrer la peatonal Junín, pero apenas avanzaron una cuadra fueron interceptados por militantes del Movimiento Evita, quienes se manifestaron con carteles y consignas en rechazo a la presencia de la hermana del Presidente.

Escándalo y retirada

El episodio comenzó en la esquina de Junín y Córdoba, donde los libertarios se habían concentrado. Ante la irrupción de los manifestantes, Milei y Menem intentaron trasladarse hacia la intersección de Junín y San Juan, pero nuevamente fueron abordados, lo que generó momentos de tensión y escándalo.

Finalmente, el operativo de seguridad logró que ambos dirigentes subieran a una camioneta y se retiraran del lugar, sin continuar con la actividad prevista.

Dos detenidos

Tras los disturbios, fuentes policiales confirmaron que se produjeron dos detenciones de mayores de edad, acusados de participar en los incidentes.

El episodio refleja el clima de polarización política en la provincia, donde la visita de referentes nacionales del oficialismo generó un fuerte rechazo en sectores opositores y organizaciones sociales.

