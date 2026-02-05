Espanto en Chajarí: un adolescente amenazó con matar a su bebé tras una discusión con su pareja

Según se informó, el grave suceso ocurrió pasadas las 18 horas en una vivienda ubicada sobre calle Irigoyen al 3900. Efectivos de la Comisaría Nº 1 acudieron de urgencia al lugar tras un llamado telefónico de una mujer, quien alertó que su hijo tenía en brazos a su nieto y profería amenazas de muerte contra el recién nacido con un arma blanca.

De acuerdo a la denuncia, la situación se habría desencadenado luego de una discusión entre el adolescente y su pareja, una joven de 17 años, madre del bebé. El conflicto escaló rápidamente y derivó en un escenario de altísimo riesgo para la integridad del niño.

Ante la gravedad del hecho, el personal policial desplegó un operativo especial e inició un proceso de diálogo y negociación con el menor. Tras varios minutos de tensión, el adolescente accedió a deponer su actitud, entregando al bebé sano y salvo y el cuchillo que tenía en su poder.

Posteriormente, se dio inmediata intervención a la Unidad Fiscal y al Juzgado de Familia, que dispusieron las medidas correspondientes conforme a la legislación vigente. El adolescente fue trasladado en ambulancia al hospital local, donde quedó bajo atención del área de Salud Mental.

En tanto, la joven madre y la beba fueron examinadas por el médico policial y, una vez constatado su buen estado de salud, quedaron al resguardo de la progenitora de la adolescente.

El hecho causó profunda conmoción en la comunidad y permanece bajo seguimiento de las autoridades judiciales y de protección de derechos, dada la gravedad del episodio y la vulnerabilidad de las personas involucradas.

Con información de Tal Cual Chajari