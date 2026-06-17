Especialista advirtió que el avance de las drogas en Federación es alarmante, pero que “hay mucho ruido y poca acción”

La preocupación por el avance de las adicciones entre niños y jóvenes volvió a instalarse en la agenda pública de Federación luego de los últimos hechos que conmocionaron a la comunidad. En ese contexto, Camila Cabrera, integrante de la agrupación Amigos y referente del Proyecto Juventud, brindó una entrevista al programa “Entre Líneas” de Radio UNO Federación, donde expresó su preocupación por la situación que atraviesa la ciudad y cuestionó la escasa respuesta que, a su entender, existe desde distintos sectores de la sociedad.

Cabrera, quien trabaja en el abordaje de problemáticas vinculadas a la salud mental y la prevención temprana de consumos problemáticos, sostuvo que existe una fuerte contradicción entre la repercusión que generan determinados casos y las acciones concretas destinadas a prevenirlos.

“Se habla mucho cuando ocurre una tragedia, pero después se hace muy poco. Nosotros hace años que venimos trabajando en prevención y muchas veces encontramos más puertas cerradas que abiertas”, afirmó.

“Cada vez son más chicos”

Durante la entrevista, la especialista señaló que uno de los aspectos más preocupantes es la edad de inicio en el consumo de sustancias.

“Hoy no estamos hablando solamente de adolescentes. Hay chicos de 9 y 10 años que ya tienen contacto con distintos consumos. Eso es extremadamente alarmante”, advirtió.

Según explicó, el trabajo preventivo debe enfocarse en llegar antes de ese primer contacto, brindando herramientas que permitan a los jóvenes tomar decisiones informadas y reconocer los riesgos asociados al consumo de drogas.

En ese sentido, destacó que el Proyecto Juventud desarrolla charlas en escuelas primarias destinadas a estudiantes de entre 10 y 13 años, donde se trabaja sobre prevención, autocuidado y fortalecimiento de factores protectores.

Una crítica a la falta de compromiso

Cabrera también cuestionó lo que considera una actitud pasiva por parte de algunos sectores políticos e institucionales frente a una problemática que atraviesa a toda la sociedad.

Según expresó, muchas veces se evita abordar públicamente estos temas por considerarlos incómodos o porque generan costos políticos.

“Ocultar el problema no hace que desaparezca. Si no se habla y no se trabaja sobre estas situaciones, terminan creciendo”, sostuvo.

La referente remarcó además que la prevención no necesariamente requiere grandes inversiones económicas, sino voluntad de trabajar en conjunto y acompañar iniciativas que ya existen.

“Muchas de las actividades que realizamos son gratuitas. Lo que hace falta es compromiso social y decisión para apoyar a quienes están trabajando en el territorio”, afirmó.

Más allá de las drogas

Otro de los puntos destacados de la entrevista fue la advertencia sobre otras problemáticas que afectan a niños y adolescentes, especialmente el crecimiento de la ludopatía y las apuestas online.

Cabrera señaló que el acceso temprano a teléfonos celulares y plataformas digitales ha generado nuevas formas de adicción que muchas veces pasan desapercibidas para las familias.

“La preocupación no debe centrarse únicamente en las drogas o el alcohol. También hay que prestar atención a las apuestas online y a determinadas conductas asociadas al uso de dispositivos electrónicos”, indicó.

El rol de la familia y la comunidad

La especialista insistió en que la prevención debe involucrar a toda la comunidad y no recaer exclusivamente sobre las familias o los profesionales de la salud.

Escuelas, clubes, organizaciones sociales y adultos referentes cumplen un papel clave en la detección temprana de señales de alerta como cambios bruscos de conducta, aislamiento, agresividad o pérdida de interés por actividades habituales.

“Es fundamental generar espacios donde los chicos puedan hablar sin miedo a ser juzgados. Muchas veces lo que necesitan es alguien que los escuche”, explicó.

Proyecto Juventud: prevención desde la escuela

El Proyecto Juventud, impulsado por la agrupación Amigos, trabaja principalmente en establecimientos educativos primarios a través de encuentros preventivos basados en historias reales adaptadas para niños y adolescentes.

Las actividades se apoyan en tres mensajes centrales: aprender a decir no frente a las drogas, animarse a pedir ayuda cuando sea necesario y comprender que una decisión puede tener consecuencias que acompañen a una persona durante gran parte de su vida.

Para Cabrera, la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva frente a una problemática que crece en silencio y que, según advirtió, requiere una respuesta colectiva mucho más activa.

“Todos podemos aportar algo. No se trata solamente de los profesionales o del Estado. La prevención empieza cuando dejamos de mirar para otro lado”, concluyó.