Espectacular accidente en la Autovía Artigas: un camión que transportaba otro camión chocó un cartel y provocó un impresionante siniestro

Según los primeros datos recabados por 7Paginas, un camión que circulaba de sur a norte transportando otro vehículo de gran porte protagonizó el accidente al impactar contra un cartel de importantes dimensiones ubicado sobre la traza de la autovía.

La violencia del choque provocó que el camión transportado se desplazara hacia adelante, pasara por encima de la cabina del vehículo que lo trasladaba y terminara cayendo sobre la calzada.

La escena fue aún más dramática debido a que detrás del transporte circulaba un automóvil Volkswagen Suran, cuyo conductor logró detener la marcha a tiempo y evitar ser alcanzado por el pesado vehículo que cayó sobre la ruta. La rápida reacción evitó una tragedia de mayores proporciones.

Como consecuencia del impacto, el enorme cartel fue arrancado de su estructura y arrastrado alrededor de 60 metros antes de quedar tendido sobre la banquina.

A pesar de los importantes daños materiales y del impresionante despliegue que generó el siniestro, no hubo que lamentar personas heridas.

Las causas del accidente son materia de investigación, mientras personal policial y de seguridad vial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y retirar los vehículos involucrados, ya que el hecho generó demoras en la circulación sobre ese sector de la Autovía Gervasio Artigas.

Fotos y video: Enrique Rodríguez