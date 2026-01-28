Esperan duras sanciones para el presidente de un club de futbol de Concordia

Según pudo reconstruir 7Paginas, una vez concluido el encuentro disputado en el estadio único de Concordia, Sosa ingresó al campo de juego y le propinó un fuerte golpe de puño en el rostro a Aldo Tissoco (Foto), quien se desempeña como integrante del cuerpo técnico del Club La Florida. Testigos del hecho relataron que, cuando un jugador de Colegiales intentó retirar al dirigente del lugar cargándolo sobre el hombro, fue en ese momento que Sosa lanzó el golpe que impactó directamente en el rostro de Tissoco.

Cabe señalar que durante el entretiempo del partido se registró un altercado entre dos jugadores de Colegiales, quienes se tomaron a golpes de puño y debieron ser separados por sus propios compañeros. A raíz de ese episodio, ambos futbolistas fueron expulsados por el árbitro. No obstante, desde la organización se aclaró que durante el resto del encuentro no hubo incidentes entre los jugadores de ambos equipos ni tampoco inconvenientes con el público presente.

Cabe mencionar que Aldo Tissoco es un reconocido técnico de las divisiones infantojuveniles del Club La Florida, función que desempeña desde hace más de 30 años. Desde la institución señalaron que nunca había vivido una situación similar y que ese día se encontraba colaborando con el cuerpo técnico de la primera división.

Tras el violento episodio, dirigentes del Club La Florida radicaron la denuncia policial en la ciudad de Concordia y el informe correspondiente fue elevado a la Federación Entrerriana de Fútbol. “Esperamos una sanción ejemplificadora para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, ni dentro ni fuera de un campo de juego”, expresó Alcides Coullery, dirigente del club del departamento Federación.

En cuanto al estado de salud de Tissoco, Coullery informó que el entrenador deberá someterse este jueves a una nueva revisión médica. “Aparentemente el fondo de ojos salió bien, se trata de una herida superficial que le produjo un derrame”, indicó, llevando tranquilidad sobre su evolución, aunque remarcando la gravedad institucional del hecho ocurrido.