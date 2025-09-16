«Espero que los diputados de Frigerio voten a favor de los gurises entrerrianos que luchan por su vida en el Garrahan”, exigió Gaillard

“Le pido públicamente al gobernador de mi provincia que instruya a sus legisladores para que rechacen el veto. Lo hago en defensa de los entrerrianos y de lo público”, expresó Gaillard durante una reunión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, en la que participaron profesionales del Hospital Garrahan, pacientes y familiares.

“Continuamente leemos noticias de niños y niñas de nuestra provincia que son derivados al Garrahan para recibir el tratamiento, el trasplante o la atención de alta complejidad que necesitan para seguir viviendo. Como madre, como entrerriana y como diputada le pido al gobernador que se ponga del lado de estos gurises que luchan por su vida y que pida a sus legisladores que rechacen el veto”, expuso Gaillard.

La legisladora señaló que el año pasado más de 8.000 chicos entrerrianos fueron atendidos en el Garrahan y 1.000 estuvieron internados. “Estando al frente de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires conocí de cerca la realidad de estas familias que muchas veces es la primera vez que salen de sus pueblos, la primera vez que viajan. Les brindábamos alojamiento y acompañamiento durante los tratamientos”, señaló.

“Esta experiencia acrecienta mi preocupación cuando el presidente dice que quiere destruir lo público. Más aún cuando lo concreta con acciones como el veto a esta ley, que es fundamental para sostener el sistema de salud pediátrica, evitar la fuga de profesionales, la pérdida de infraestructura y la precarización del recurso humano”, concluyó Gaillard.

A la reunión asistieron familiares de niños y niñas en tratamiento en el Garrahan, profesionales de distintas áreas del hospital, y Abril Dispensa, joven paciente trasplantada del corazón, quien compartió su testimonio.

Prensa Gaillard