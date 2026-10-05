Esquibel anticipó el nuevo plan urbanístico para Concordia y habló de la continuidad de Azcué

El secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Concordia, Fernando Esquibel, visitó los estudios de Radio Rivadavia Concordia para participar del programa Punto de Inflexión, donde realizó un extenso repaso de las obras que lleva adelante la gestión del intendente Francisco Azcué y anticipó algunos de los próximos pasos que pretende dar el municipio en materia de infraestructura y planificación urbana.

Uno de los anuncios centrales estuvo relacionado con la elaboración de un nuevo plan urbanístico para Concordia, una herramienta que, según explicó el funcionario, resulta necesaria para ordenar el crecimiento de la ciudad y establecer qué infraestructura deberá acompañar ese desarrollo.

Esquivel adelantó que el municipio se encuentra próximo a cerrar un convenio con un estudio de urbanismo de reconocimiento internacional, cuyo nombre todavía no fue dado a conocer, y que en los próximos días el propio intendente Azcué brindará detalles del acuerdo.

105 cuadras de pavimento y 40 de repavimentación

Durante la entrevista, Esquibel defendió el plan de obras de la actual administración y confirmó que el programa contempla 105 cuadras de pavimentación nueva y otras 40 cuadras de repavimentación.

El funcionario explicó que la definición de las calles a intervenir no responde solamente al estado de la calzada, sino también a la necesidad de mejorar la conectividad entre distintos sectores de Concordia y facilitar el acceso a escuelas, clubes, hospitales y otras instituciones.

En cuanto a las tareas de repavimentación, mencionó particularmente los trabajos pendientes en calle Ricardo Rojas, donde se presentaron inconvenientes vinculados con cañerías, válvulas y empalmes. En ese punto destacó la intervención del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS).

Uno de los conceptos que Esquivel utilizó para explicar la metodología de trabajo de la Secretaría fue: “Hagamos poco, pero hagamos bien. Cuidemos el dinero de los impuestos de la gente”.

El funcionario sostuvo que la decisión acordada con el intendente es evitar que el municipio coloque pavimento sobre problemas de infraestructura que todavía no fueron solucionados.

En ese sentido, explicó que en distintos sectores se encontraron cañerías antiguas, conexiones cloacales deficientes y problemas de desagües que deben ser resueltos antes de avanzar con el asfalto.

“El asfalto tiene que ser el resultado final de que todo lo que está abajo está bien hecho”, afirmó.

El esquema contempla trabajos sobre cañerías, conexiones de agua, cloacas, acometidas, desagües pluviales y preparación del suelo antes de ejecutar la carpeta asfáltica.

Según la explicación del funcionario, esta metodología puede hacer que algunas obras demanden más tiempo, pero permite reducir el riesgo de tener que romper una calle recientemente pavimentada para solucionar posteriormente un problema de infraestructura.

“Concordia no fue muy pensada”

En otro tramo de la entrevista, Esquibel se refirió a los problemas estructurales que presenta Concordia y sostuvo que la ciudad tuvo durante años un crecimiento que no siempre estuvo acompañado por una planificación integral.

Si bien evitó realizar una crítica directa a las gestiones anteriores, señaló que existen sectores donde las redes de servicios fueron instaladas de manera fragmentada y sin una visión general del desarrollo urbano.

“Nosotros la estamos pagando ahora”, expresó.

El secretario planteó que cuando una ciudad crece sin una planificación adecuada, resolver posteriormente los problemas de infraestructura se vuelve mucho más complejo y costoso, especialmente cuando las viviendas ya están construidas y los vecinos llevan años esperando soluciones.

También destacó que buena parte de los trabajos se realizan con mano de obra, maquinaria, herramientas y materiales municipales, lo que permite, según indicó, reducir costos y optimizar los recursos.

Más control sobre las obras y los recursos

Esquibel también destacó la incorporación de herramientas digitales para mejorar el seguimiento de las obras municipales.

Según explicó, desde la Secretaría se realizó un relevamiento de la situación urbana y se comenzó a digitalizar información con el objetivo de conocer con mayor precisión los costos, los tiempos de ejecución y los recursos destinados a cada proyecto.

La intención es que parte de ese sistema pueda ser puesto a disposición de los vecinos durante el próximo año, para que puedan conocer la evolución de las obras y el destino de los fondos.

El funcionario también mencionó la incorporación de profesionales mediante concursos, entre ellos dos ingenieros, destinados a fortalecer las tareas de control y seguimiento técnico.

El plan urbanístico que pretende definir la Concordia del futuro

Pero más allá del pavimento, Esquibel puso especial énfasis en la necesidad de contar con una planificación urbana que trascienda las obras puntuales.

En ese sentido, anticipó que la Municipalidad está cerca de cerrar un acuerdo con un estudio urbanístico de reconocimiento internacional para desarrollar un plan integral que permita definir el crecimiento futuro de Concordia.

El proyecto, según explicó, deberá contemplar no solamente las necesidades actuales, sino también la expansión de la ciudad y las obras de infraestructura necesarias para acompañarla.

Esquibel sostuvo que en ese proceso deberán participar diferentes sectores de la comunidad, entre ellos desarrolladores inmobiliarios, hoteleros, empresarios y actores vinculados con la actividad turística y económica.

“El urbanismo es la ciudad de todos”, resumió.

La intención es que el nuevo esquema permita establecer criterios para ordenar el crecimiento, mejorar la conectividad y definir las inversiones en infraestructura que serán necesarias en los próximos años.

La definición sobre Azcué y un nuevo período

La entrevista también tuvo un capítulo político cuando se le consultó a Esquibel si, después de una primera etapa de ordenamiento y teniendo en cuenta que ahora comenzó a desplegarse un plan de obras, sería necesaria la continuidad de Francisco Azcué para desarrollar el nuevo plan urbanístico.

El secretario de Obras y Servicios Públicos no esquivó la respuesta y sostuvo que la ciudad todavía tiene importantes demandas por resolver.

“Sin lugar a dudas, el intendente va a necesitar otro período o más tiempo para seguir dando respuesta a la demanda de los vecinos”, afirmó.

La definición de Esquibel se produce mientras comienza a tomar forma el escenario político de cara a 2027, y vincula directamente la continuidad del proyecto de infraestructura y planificación urbana con la posibilidad de que Azcué permanezca al frente del municipio por un nuevo período.

Pavimento y planificación para una Concordia a futuro

Las declaraciones del secretario de Obras y Servicios Públicos muestran dos ejes sobre los cuales la administración de Azcué pretende avanzar: resolver problemas concretos de infraestructura y, al mismo tiempo, planificar el crecimiento de Concordia para las próximas décadas.

El plan anunciado de 105 cuadras de pavimento nuevo y 40 de repavimentación representa el componente inmediato de esa estrategia.

El futuro convenio con un estudio urbanístico internacional, en cambio, apunta a una discusión de mayor alcance: cómo debe crecer Concordia, dónde debe desarrollarse y qué infraestructura será necesaria para acompañar ese crecimiento.

En ese escenario, Esquibel no solamente defendió el rumbo de la actual gestión en materia de obra pública, sino que dejó una definición política sobre el futuro de Azcué: para el funcionario, el intendente necesitará otro período para continuar dando respuestas a las demandas de los vecinos.

Fuente: programa Punto de Inflexión de radio Rivadavia Concordia

Redacción de 7Paginas