Está muy grave la adolescente sobreviviente de la tragedia en Chajarí: se conocieron las identidades de las víctimas y un conmovedor detalle

Según se informó, la única sobreviviente es Astrid Raquel Martínez, de 17 años, quien fue asistida en primera instancia en el Hospital Santa Rosa de Chajarí y luego derivada de urgencia a la capital entrerriana debido a la gravedad de su cuadro. La joven presenta quemaduras severas en gran parte de su cuerpo y permanece con asistencia respiratoria mecánica, con pronóstico reservado.

El siniestro ocurrió alrededor de la 1:15 de la madrugada en el Acceso Norte a Chajarí, sobre la Ruta Nacional 14. Por causas que aún se investigan, el vehículo en el que viajaba la familia terminó incendiado a un costado de la ruta. Personal de la Jefatura Departamental Federación y Bomberos Voluntarios trabajaron intensamente en el lugar, donde se encontraron con una escena de extrema gravedad.

Una vez sofocado el fuego, los bomberos constataron la presencia de cuatro personas fallecidas en el interior del automóvil, todas ellas calcinadas. Posteriormente, las víctimas fueron identificadas como:

David Techeira, de 30 años

Nora del Carmen Techeira, de 44 años

Omaira Ruth Martínez, de 17 años

Gabriela Liz Martínez, de 20 años

Todas las personas tenían domicilio en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro.

Un dato que profundiza aún más el dramatismo del hecho es que, de acuerdo a la información recabada, la adolescente sobreviviente, Astrid Raquel Martínez, sería melliza o gemela de Omaira Ruth Martínez, una de las jóvenes fallecidas en el siniestro, lo que se desprende de su misma edad y numeración consecutiva de DNI.

En el lugar del hecho se hizo presente el fiscal en turno, quien dispuso las diligencias judiciales correspondientes. Asimismo, se informó que durante el mediodía de este lunes se llevarán a cabo las autopsias, mientras continúan las actuaciones para establecer con precisión la mecánica del trágico accidente.

Con informacion de Ahora