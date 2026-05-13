Esta noche comienzan los actos por el 149° aniversario de La Fraternidad

La Asociación Educacionista La Fraternidad dará inicio esta noche al programa oficial de actividades por el 149° aniversario de la institución, bajo el lema “Rumbo a los 150 años de historia”.

Las celebraciones comenzarán este miércoles 13 de mayo a las 21 horas con un encuentro y cena fraternal entre actuales internos y ex internos en el Complejo Deportivo “Benjamín Zubiaur”.

El acto central se desarrollará en la medianoche del jueves 14 de mayo, cuando se realice el tradicional encendido de luces de la institución y la marcha de internos para encender la llama votiva del monolito fraternal ubicado en la Plaza General Francisco Ramírez.

Luego, a las 8:30 horas, tendrá lugar el izamiento de la bandera en el patio de la Casa, acompañado por la interpretación del Himno Nacional Argentino, la Marcha de Entre Ríos y el Himno a Concepción del Uruguay, a cargo de la banda de música del Batallón de Ingenieros Blindado II.

La jornada continuará con homenajes y ofrendas florales en memoria de referentes históricos de la institución, además de un desayuno fraternal y la presentación de obras de adecuación edilicia, incluyendo nuevas aulas y sanitarios.

Las actividades finalizarán con un almuerzo aniversario del que participarán internos, alumnos, empleados y autoridades de Universidad de Concepción del Uruguay y de La Fraternidad.

Además, el cronograma prevé otras actividades especiales durante el año, entre ellas la 16° edición de la Maratón UCU “Rumbo a los 150 años de historia”, programada para el próximo 13 de junio.

Las imágenes corresponden a las nuevas aulas y adecuación de las galerías y pasillos de ingreso a la institución.