Está prófugo el sospechoso de un violento robo en la zona norte de Federación

Según lo informado a 7Paginas, este jueves 21, en horas de la tarde, se llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada sobre avenida Corrientes, en el barrio Fonavi. Si bien los uniformados obtuvieron elementos de interés para la causa, no lograron dar con el sospechado, quien permanece prófugo y tiene vigente un pedido de captura y detención.

El hecho

De acuerdo a lo informado oportunamente por 7Paginas, el hecho ocurrió alrededor de las 15:40 del miércoles 13. Un desconocido ingresó por el fondo de la vivienda a través de una ventana sin medidas de seguridad, sorprendió a la propietaria y, tras intimidarla, le exigió dinero.

La víctima entregó una suma cercana a los $400.000, tras lo cual el ladrón se apoderó de las llaves de su automóvil Volkswagen Gol Trend y escapó en el mismo. El vehículo fue encontrado poco después abandonado en inmediaciones del barrio San Carlos.

Fuentes policiales confirmaron que la investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Federación, con intervención de Policía Científica y de la División Investigaciones, quienes trabajan en la recolección de pruebas y en la búsqueda del autor, que continúa prófugo.