Esta semana, habrá marcha y paro de AGMER

La tensión entre los gremios estatales y el Gobierno provincial sumó un nuevo capítulo este lunes por la mañana. En una conferencia de prensa brindada en la sede de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos, la Intersindical en Defensa de la Caja de Jubilaciones anunció una jornada de protesta masiva para este jueves 23 de abril.

La medida central consistirá en una marcha provincial hacia la Casa de Gobierno en Paraná, donde los gremios pretenden hacer oír su reclamo ante lo que consideran un avance sobre el sistema previsional entrerriano.

Paro total en las escuelas

En el marco de esta movilización, el secretario general de AGMER, Abel Antivero, confirmó que el gremio docente realizará un paro de 24 horas durante el jueves 23. De esta manera, el sindicato de mayor peso en la provincia garantiza la desobligación de sus afiliados para participar de la marcha y marca una postura de fuerza frente al Ejecutivo.

Rechazo a la reforma

Durante el encuentro con la prensa, los dirigentes dieron a conocer un documento consensuado por todas las organizaciones que integran el espacio. El texto manifiesta un rechazo visceral a cualquier modificación de la ley previsional vigente.

«El documento es de claro rechazo a las reformas que pretende el gobierno sobre nuestro sistema previsional», sostuvieron los referentes gremiales, enfatizando la importancia de mantener la autarquía y los beneficios actuales de la Caja de Jubilaciones.

Una convocatoria federal

Se espera que el próximo jueves arriben a la capital provincial delegaciones de los 17 departamentos, reflejando el malestar de los trabajadores activos y pasivos. La movilización busca frenar los proyectos de reforma que, según los sindicatos, vulneran derechos históricos de los trabajadores entrerrianos.

Con información de Agmer

Redaccion de 7Paginas