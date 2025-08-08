Estafa y desalojo: cuatro hectáreas fueron usurpadas, donde familias de Concordia pagaron 50,000 pesos por cada terreno

La Policía Departamental Concordia, en conjunto con la Subsecretaría de Seguridad, Guardia Urbana y Obras Públicas, llevó a cabo un operativo de desalojo en un predio privado ubicado en la intersección de calles Gualeguay y España. El desalojo se realizó debido a una denuncia presentada por la empresa Gas NEA por el delito de usurpación.

Durante el operativo, se procedió al desarmado de casillas precarias y elementos de cercado perimetral que habían sido instalados en el predio. Personal Policial de Comisaria Cuarta, Comisaría Séptima, Grupo Especial, Sección Cuerpo y Guardia, trabajó en conjunto con la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, Guardia Urbana, camiones de Obras Públicas y la empresa Gas NEA para garantizar que los caños no hayan sufrido inconvenientes.

Según se informó a 7Paginas, el predio de cuatro Hectáreas había sido tomado, perimetrado, y vendido parcelas a $50.000 cada una. La empresa Gas NEA había denunciado el hecho y estuvo presente verificando que los caños de gas no sufrieron inconvenientes.

por el momento no se revelo el nombre de la o las personas que primero cometieron la usurpación y luego el delito de estafar a famiias de bajos recursos que pagaron esa modica cidra para construir sus casillas de madera