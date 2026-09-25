Estafaron a trabajadores de motomandados de Concordia

Personal de Comisaría Primera de Concordia llevó adelante este jueves un allanamiento en el marco de una investigación por dos presuntas estafas cometidas contra trabajadores del servicio de motomandados de la ciudad.

La investigación se inició a partir de dos hechos registrados los días 13 y 19 de septiembre, que presentaban características similares y un mismo modo de operar.

Según se pudo establecer durante las tareas investigativas, el presunto autor contactaba telefónicamente a trabajadores de motomandados y los citaba en distintos puntos de Concordia para retirar un supuesto paquete que debía ser trasladado hasta otro domicilio.

El engaño a los trabajadores

Al encontrarse con los trabajadores, el sujeto les entregaba el paquete y les solicitaba previamente una suma de dinero. El argumento utilizado era que ese importe sería reintegrado por el destinatario junto con el pago correspondiente al servicio de traslado.

Sin embargo, cuando los trabajadores llegaban al domicilio indicado, descubrían que nadie había solicitado ningún envío.

Al revisar los paquetes, encontraban prendas deterioradas en su interior. Además, posteriormente comprobaban que la persona que los había contactado los había bloqueado de WhatsApp, por lo que no podían volver a comunicarse.

Allanamiento y secuestro de un celular

A partir del análisis de registros fílmicos y otras tareas de investigación, el personal policial logró individualizar al presunto autor y solicitó la correspondiente medida judicial.

En consecuencia, se concretó un allanamiento dispuesto por el Juez de Garantías, Dr. Francisco R. Ledesma.

Durante el procedimiento se secuestró un teléfono celular cuyo número de abonado coincidiría con el utilizado para contactar a las víctimas, además de otros elementos considerados de interés para determinar la identidad del sospechoso.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia y se continúa con las diligencias correspondientes para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Redacción de 7Paginas