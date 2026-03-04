“Estamos transitando el camino para alcanzar la Concordia que nos propusimos cuando comenzamos la gestión en el 2023”

“El intendente fue claro en su discurso: durante el año pasado se tuvo que gobernar en un contexto económico complejo, priorizando el orden, la planificación, el control y eficiencia en el gasto” lo que permitió que Concordia “sea el único municipio de Entre Ríos y del país que hoy está ejecutando y proyectando a futuro el plan de infraestructura y desarrollo más ambicioso de la historia de la ciudad, con fondos propios”.

En ese sentido afirmaron que “nuestros vecinos deben tener la tranquilidad de que lo que ingresa en concepto de recaudación por el cumplimiento de las obligaciones fiscales, regresan en obras a la comunidad y el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, tiene prevista una inversión de alrededor de $20.000 millones de pesos”.

Estamos hablando de “infraestructura que permitirá crecimiento, desarrollo, calles transitables, la adquisición de una nueva planta asfáltica o la producción propia de adoquines y obras hídricas que llevarán agua potable y cloacas a los barrios que hoy no lo tienen todavía” afirmaron los concejales.

Pero además “viene acompañado por una serie de programas que permitan fortalecer a las personas a través de la formación y capacitación, para pasar de un modelo centrado en el asistencialismo a uno que las pone como protagonistas de su propio proyecto de vida”.

Desde el bloque de Juntos por Entre Ríos “seguiremos acompañando cada medida propuesta por el Ejecutivo, entendiendo que restan cosas por hacer pero sabiendo que se ejecutan con una base sólida y que se sostendrán más allá del tiempo y de los nombres”.

Previo a la apertura, se realizó la Sesión Preparatoria donde se ratificó que el concejal Felipe Sastre continuará como Vicepresidente 1º del Concejo y la concejal Eliana Lagraña, presidente del bloque.

Prensa bloque Juntos por Entre Rios