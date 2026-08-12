Estancia Grande: piden explicaciones por el “remate exprés” de vehículos y maquinarias municipales

Al respecto, el vecino y abogado Matías Lladós presentó este martes 11 de agosto un nuevo Pedido de Acceso a la Información Pública, acompañado por el reclamo de una suspensión preventiva de la subasta, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales.

Según explicó Lladós, la presentación fue realizada formalmente en la Municipalidad de Estancia Grande y quedó asentada en Mesa de Entradas, con la recepción del secretario de Gobierno, Gabriel Fleitas.

El planteo se produce luego de que el intendente Pablo Javier Goldín ratificara su decisión de avanzar con el remate de los bienes municipales, pese a los cuestionamientos formulados desde distintos sectores.

Uno de los principales puntos planteados por Lladós está relacionado con la decisión de la actual gestión de poner a la venta vehículos y maquinarias que, según sostiene, habrían sido adquiridos recientemente por el propio municipio.

El abogado calificó como llamativa la situación y reclamó que se explique por qué bienes que fueron presentados en su momento como adquisiciones importantes para fortalecer el patrimonio municipal ahora serían rematados mediante un procedimiento que considera apresurado.

“No se trata solo de responder si hay o no un papel firmado. Se trata de transparencia y sentido común”, sostuvo Lladós al fundamentar su presentación.

En ese sentido, solicitó conocer cuánto dinero pagó el Municipio por cada uno de los bienes cuando fueron adquiridos, cuál es actualmente su estado mecánico y qué documentación respalda su titularidad.

Otro de los puntos incluidos en el pedido está relacionado con los controles administrativos. Lladós pretende conocer si las adquisiciones fueron auditadas y aprobadas por el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos (TCER).

Además, reclamó acceder a los informes de dominio correspondientes en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor (RNPA), de manera de conocer la situación registral de los vehículos que serían incluidos en la subasta.

Para el abogado, la discusión excede la decisión puntual de vender o no determinados bienes y se vincula directamente con el manejo del patrimonio municipal.

“Los bienes municipales no son propiedad del Intendente Pablo Javier Goldín, ni de los funcionarios de turno: son del patrimonio de cada vecino de Estancia Grande”, afirmó.

Lladós también señaló que tiene conocimiento de que el intendente Goldín mantiene la decisión de avanzar con el remate, pero remarcó que su presentación busca agotar previamente las instancias administrativas.

“Cumplimos en agotar la vía correspondiente con absoluta buena fe institucional y responsabilidad ciudadana”, sostuvo.

El vecino y abogado insistió en que el objetivo de su reclamo es acceder a los expedientes y documentación vinculada con las adquisiciones y con la posterior decisión de disponer su remate.

En ese marco, advirtió que, de no obtener respuestas satisfactorias, podría avanzar con acciones judiciales, “La transparencia se demuestra mostrando los expedientes”

Finalmente, Lladós agradeció el acompañamiento de vecinos que se comunicaron con él y respaldaron la iniciativa, “La transparencia no se pregona con discursos ni con ataques personales: se demuestra mostrando los expedientes y rindiendo cuentas de cara a la gente”, expresó.

El planteo abre ahora una nueva instancia administrativa y vuelve a poner bajo la lupa la decisión del Ejecutivo de Estancia Grande de avanzar con la subasta de bienes municipales, mientras se espera conocer la respuesta oficial a los pedidos de información formulados.

Redaccion de 7Paginas

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