Estatales: Se concretó la primera reunión de la mesa permanente de discusión sectorial acordada en paritarias

“En función de lo acordado en paritarias, se realizó la primera reunión para evaluar los temas sobre los que se debe trabajar”, expuso la Secretaria Adjunta del Sindicato, Carina Domínguez.

De este modo se da cumplimiento al acuerdo paritario, concretamente el punto 3 del acta firmada el 12 de mayo, que textualmente dispuso “establecer la realización de una reunión destinada a constituir una agenda de trabajo sobre temas prioritarios y urgentes de carácter sectorial”.

“Amerita ir llevando adelante reuniones con los ministros, para tener la concreción de algunas situaciones”, apuntó la dirigente y remarcó que “evidentemente en todas las áreas hay reclamos, muchos de los cuales son atendibles y no siempre generan un mayor costo”.

Señaló que también se trabajará sobre “la corrección de algunas medidas que se han venido dando y no colaboran con el contexto de los trabajadores y el deterioro de sus condiciones”.

En este primer encuentro se abordaron principalmente situaciones relacionadas con el sector enfermería, auxiliares de educación y comedores. “Habernos circunscripto a estas áreas no significa que otras quedaran relegadas, sino que se irán abordando específicamente en las sucesivas reuniones”, finalizó Domínguez.

Con informacion de prensa UPCN

Redaccion de 7Paginas