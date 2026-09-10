Este domingo en Los Charrúas duatlón y 5k

El duatlon ya consagró a su campeona en la fecha anterior en Concordia, con el titulo logrado por Ana Maria Brunini, mientras que en varones aún no está definido y recién se podrá conocer al campeón en la última fecha a correrse en Villa del Rosario, con el concordiense Eduardo Pelichero como máximo candidato a repetir el título de la anterior temporada.

Esta fecha se correrá sobre distancia sprint y estandar, y será bajo la modalidad “Sin drafting”, recorriendo las calles del pueblo para la etapa de pedestrismo, mientras que el ciclismo será con el recorrido habitual por la ruta 4 de acceso a esta localidad.

Y con respecto a los 5k que tendrá su cuarta fecha y final de certamen, como es habitual recorrerá el mismo circuito del duatlon, recordando que en mujeres ya se consagró campeona Lorena Luchini, mientras que varones se definirá este domingo, siendo el gran candidato Bruno Medina Colombo.

Sin dudas este Circuito 5k resultó muy atractivo para los corredores de la región y que tendrá este domingo la entrega de los premios finales del campeonato por las posiciones en las distintas categorías, y también se entregarán zapatillas a los campeones y se sorteará un tercer par entre todos los que culminen el campeonato.

Este viernes como es habitual será la inscripción presencial en “Lauria Rodados” de 20 a 21hs. Y el domingo la jornada arrancará con el duatlon largando a las 10hs, mientras que los 5k estará largando 10.30 hs.

PRENSA A.C.P.C.