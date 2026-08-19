Este domingo, gran jornada deportiva en el Autódromo de Concordia con el Duatlón y los 5K

Este domingo, el Autódromo de Concordia será escenario de una gran jornada deportiva que combinará duatlón, pedestrismo y ciclismo, con la participación de atletas de distintos puntos de la región y también de la República Oriental del Uruguay.

La programación contempla la realización de la cuarta fecha del Circuito Provincial de Duatlón, tanto para mayores como para infantiles, y la tercera fecha del Circuito Jeep 5K.

La organización espera una convocatoria cercana a los 200 participantes, en un escenario que ofrece condiciones de seguridad y comodidad para el desarrollo de las competencias.

Primero será el turno de los infantiles

La jornada comenzará a las 9:45, con la participación de las categorías infantiles del duatlón.

Está prevista la presencia de chicos provenientes de Concordia, Federación y Victoria, con un número estimado cercano al medio centenar de participantes.

La propuesta busca que los más pequeños también tengan su espacio dentro de una jornada que reunirá a deportistas de diferentes edades.

Duatlón y 5K, en forma conjunta

A partir de las 10:45 será el turno de la cuarta fecha del Duatlón Jeep y la tercera fecha del Circuito Jeep 5K, que compartirán parte del recorrido.

En primer lugar, los participantes deberán completar 5 kilómetros de pedestrismo, recorriendo todo el trazado del circuito más extenso del Autódromo de Concordia.

Luego, quienes compitan en el duatlón continuarán con la etapa de 20 kilómetros de ciclismo, que comprenderá cuatro vueltas al circuito.

Finalmente, deberán completar otros 2.500 metros de pedestrismo, distribuidos en dos vueltas por ambos costados de la calle de boxes, para completar la competencia.

Una de las particularidades de esta fecha será que se disputará bajo la modalidad “sin drafting”, es decir, que durante el segmento de ciclismo no estará permitido ir a rueda de otro competidor.

Puede haber nuevas campeonas

La jornada también podría dejar definiciones importantes en la lucha por los campeonatos.

Tanto en el duatlón como en los 5K podrían consagrarse nuevas campeonas si logran quedarse con la victoria Ana María Brunini y Lorena Luchini, respectivamente.

En la rama masculina, en cambio, todavía no habrá definiciones por el título y la lucha por el campeonato continuará abierta.

Inscripciones

Este viernes se realizará la inscripción presencial para los competidores de Concordia en Lauria Rodados, Entre Ríos 770, oportunidad que además marcará el cierre de las inscripciones presenciales.

También continúa disponible la inscripción online a través de www.encarrera.com.ar.

Con una importante participación regional y la presencia de corredores uruguayos, el Autódromo de Concordia se prepara para vivir este domingo una jornada que combinará competencia, deporte y una propuesta para toda la familia.

Con informacion de prensa A.C.P.C

Redaccion de 7Paginas