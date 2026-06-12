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Jueves 11 de junio de 2026
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Este domingo la feria “Paseo del río” llega a la plazoleta de las Américas

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo, invita a todos los vecinos a compartir una nueva edición de la Feria Paseo del Río este domingo 14 de junio, de 15:00 a 20:00 horas, en la Plazoleta de las Américas (Sarmiento y Avenida San Lorenzo).
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Redacción 7Paginas

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Será una tarde para recorrer stands, conocer el trabajo de emprendedores, artesanos y productores locales y encontrar productos hechos en Concordia, mientras se disfruta de un paseo al aire libre en un entorno pensado para toda la familia.

La feria reúne propuestas gastronómicas, artesanales y de producción local, convirtiéndose en un espacio de encuentro donde vecinos y visitantes pueden apoyar a quienes trabajan y producen en la ciudad.

Desde el municipio destacaron a 7Paginas que estas actividades buscan fortalecer el emprendedurismo local y, al mismo tiempo, ofrecer a la comunidad una alternativa gratuita para disfrutar, pasear y compartir.

La invitación es abierta a todos los concordienses para acompañar el talento, la creatividad y el esfuerzo de los emprendedores de nuestra ciudad.

 