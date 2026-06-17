Este domingo llega el “1° Duatlón regional rural” a la bodega Robinson

Desde la organización continúan con las inscripciones en www.encarrera.com.ar/dua/ para ser parte de la carrera. Hasta este viernes al mediodía estará la posibilidad de anotarse para la prueba. Cabe destacar que en individuales tendrán un costo de 40 mil pesos, mientras que en postas de 70 mil pesos. En cuanto a la modalidad se informó que será de manera individual o en postas.

Por estos días desde los Amigos del MTB trabajan para dejar en condiciones los trazados tanto de pedestrismo como de ciclismo. En cuanto a la prueba de bicicletas serán dos vueltas de 12,5 kilómetros. Respecto al pedestrismo serán dos vueltas 2,5 kilómetros en la primera parte de la carrera y la parte final será una vuelta de 2,5 kilómetros.

Respecto a las categorías se dispuso de la siguiente manera. En Individuales – Caballeros: Juveniles de 14 a 19 años, Elite de 20 a 29 años, Máster A de 30 a 39 años, Máster B de 40 a 49 años, Máster C de 50 a 59 años, Máster D de 60 en adelante.

En Individuales – Damas: Juveniles de 14 a 19 años, Damas A de 20 a 35 años, Damas B de 36 a 45 años, Damas C de 46 en adelante. Damas Únicas.

Mixtas (sumatoria de edades): Hasta 49 años, de 50 a 69 años, de 70 a 89 años, más de 90 años. Caballeros (sumatoria de edades): hasta 49 años, de 50 a 69 años, 70 a 89 años, 90 a 109 años, más de 110 años.

Por último, sobre la premiación en la Clasificación General habrá al primero de Individual Varones, Individual Mujeres y Posta. Por categorías se premiará del 1° al 5° cada uno.

Prensa Amigos del MTB