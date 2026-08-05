Este domingo llega el 1° rural bike de Los Viñedos y Los Pecanes en La Criolla

Bajo la organización de la Asociación Concordiense Amigos del MTB, la competencia contempla dos distancias, de 30 y 60 kilómetros, dependiendo de cada categoría. Cabe destacar que quienes realicen la distancia de 60 kilómetros afrontarán dos vueltas al circuito.

Hasta este viernes a las 12 del mediodía se tomarán las inscripciones para la prueba que promete ser desafiante y ante un clima que será completamente diferente al que se presentó en este inicio de semana. Los interesados a ser parte del evento podrán anotarse en el sitio www.encarrera.com.ar/lacriolla con un costo de 50 mil pesos.

El mismo viernes 7 se realizará la entrega de los kit de competencia en calle Pirovano 107 en el horario de 19 a 20.30 horas para los atletas locales, mientras que aquellos que lleguen de otras partes la recibirán el mismo día de la carrera.

Vale recalcar que la prueba tendrá como escenario viveros pecanes del Vivero Santa María y bodegas de la firma Siandra Hermanos, quienes están colaborando con la competencia, al igual que lo hace la Municipalidad de La Criolla. Además, una vez finalizada la competencia desde Bodega Siandra Hermanos dispondrá de una degustación de vinos con una picada para todos los competidores.