Este domingo se corre el triatlón jeep en Concordia

Luego de un gran comienzo en Colón, el triatlon Jeep llega a Concordia y esta vez con un epicentro renovado, recordando que esta fecha será de distancia estandar (1500-40-10) y sprint (750-20-5).

Según lo anticipado a 7Paginas, la natación se realizará sobre un circuito boyado de 750 metros con largada y llegada en Playa Punta Bonita, con una vuelta para sprint y dos vueltas para estandar.

El ciclismo partirá desde Puerto Luis y tendrá su punto de retome en la Escuela Agrotécnica, desde allí se regresa y se cumplen las vueltas en el Hotel Ayui, serán dos vueltas para sprint y cuatro para estandar.

Y finalmente el pedestrismo tendrá un recorrido de 2500 metros de ida y 2500 de vuelta para la distancia sprint, desde Puerto Luis hasta cercanías de la locomotora, mientras que los 10 km de la distancia estandar tendrán su punto de retome pasando Playa Las Palmeras.

Recordemos que en la primera fecha disputada en Colón se impusieron el uruguayo Nahuel Soares de Lima y la victoriense Maria Victoria Rivero, destacando la labor del concordiense Federico Alvarez que fue el mejor ubicado de nuestra ciudad entre los age group escoltando al ganador, mientras que en damas Ana Maria Brunini fue la mejor con su tercer puesto.