Este domingo se corre la 3° fecha del Campeonato Concordiense de MTB en Puerto Yeruá

La carrera, organizada por la Asociación Concordiense Amigos del MTB, dará inicio a las 14 horas sobre un exigente circuito de 12,5 kilómetros que combina caminos rurales, senderos y sectores de selva en galerías, con varias subidas y bajadas que pondrán a prueba la resistencia de los bikers.

Las categorías Elite, Sub 23 y Máster A, B y C completarán cuatro vueltas al trazado; Juveniles, Máster D y Promocionales lo harán en tres; Damas, Principiantes y Máster E en dos; mientras que la categoría Menores realizará una sola vuelta.

Desde la organización informaron a 7Paginas, que este jueves realizarán una recorrida por el circuito para evaluar los efectos de las recientes lluvias y, de ser necesario, ajustar el recorrido. Además, se sigue a la espera de las precipitaciones previstas para el viernes, que podrían obligar a una modificación o incluso a la postergación de la fecha.

Las inscripciones continúan abiertas a través de la web www.encarrera.com.ar/mtb

y estarán habilitadas hasta el mediodía del viernes, donde cada competidor deberá especificar en qué categoría participará.

El Campeonato Concordiense de MTB promete así una jornada intensa, con un circuito desafiante y la presencia de bikers de toda la región.