Este domingo se presenta la comedia teatral “Mate con Coca” en Pueblo Viejo

La propuesta escénica fusiona dos mundos tan distintos como complementarios: el grotesco intenso de La Mamaní, personaje del altiplano, y el humor criollo de Meo, un gaucho valiente de la pampa. A partir de este encuentro, la obra desarrolla un viaje cargado de picardía, contradicciones culturales y una profunda humanidad.

En escena, personajes provenientes de diferentes geografías y tradiciones se encuentran en un relato donde lo trágico y lo cómico conviven permanentemente. Entre mates, canciones, enredos y máscaras, la historia construye un universo popular en el que las identidades chocan, se desafían y finalmente logran reconocerse.

Con un fuerte componente de humor físico, música en vivo y una estética festiva, “Mate con Coca” propone una experiencia teatral sensible y profundamente latinoamericana, invitando al público a reír, reflexionar y compartir una noche distinta.

La dirección de la obra está a cargo de Fabián Nardini, con música en vivo de Pamela Zumino y las actuaciones de Emmanuel Primitivo y Bernardita Pisani. La función se realizará este domingo desde las 20 horas en Pueblo Viejo.

Redaccion de 7Paginas