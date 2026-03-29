Este domingo se realiza el lanzamiento del ciclo cultural “Concordia se encuentra”

La propuesta tiene como objetivo poner en valor la identidad local, el folklore y la cultura comunitaria, promoviendo espacios de encuentro en los distintos barrios de la ciudad. En este sentido, el programa busca acercar la cultura al territorio, fortaleciendo los lazos comunitarios y generando escenarios accesibles, abiertos y gratuitos para vecinos y vecinas.

Durante la jornada, se presentará oficialmente la canción del ciclo “Concordia se Encuentra”, una producción que refleja el espíritu del programa y la identidad cultural de la ciudad. Además, el público podrá disfrutar de una variada propuesta artística que incluirá presentaciones de ballets folclóricos y músicos locales, entre ellos “La Juntada”, “Aromas Gauchos”, “Alas de Mi Patria”, el conjunto vocal “3ra Generación”, junto a las actuaciones de Bauti Giménez y su conjunto y Jorge Gadella y su conjunto.

Desde el Municipio destacaron que esta iniciativa forma parte de una política cultural con fuerte impronta territorial, orientada a promover la participación, visibilizar a los artistas locales y fortalecer la identidad concordiense a través del folklore y las tradiciones.

La actividad será abierta a toda la comunidad, y está pensada como una tarde para compartir en familia, celebrar la cultura y reencontrarse como comunidad.