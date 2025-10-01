Este fin de semana Chajari vivirá la Expo de la Sociedad Rural

La cuadragésima primera Exposición de Ganadería, Granja, Industria y Comercio de la Sociedad Rural de Chajarí tendrá lugar en nuestra ciudad el próximo fin de semana.

La muestra se estará realizando en el predio de la Sociedad Rural, sito en Avenidas Villa Libertad y Padre Gallay, donde habrá stands de fabricantes de maquinaria agrícola, rubro automotor, de comidas, indumentarias, artesanías, etc., junto a la exposición de ganado. En el marco de la Expo se brindarán también diferentes charlas, demostraciones, muestras y show musicales.

Es preciso destacar que en este 2025, el Gobierno de Chajarí contará con un stand propio de 10 por 5 metros, en el que la Dirección de Turismo y la Coordinación de Desarrollo Productivo, brindarán a los visitantes una muestra de todas las alternativas, entretenimientos, gastronomía y desarrollo productivo con el que cuenta nuestra ciudad.

Mientras que el Presidente Municipal, Marcelo Borghesan acompañará la muestra recorriendo el predio ferial el sábado 4 de octubre, donde también será parte del almuerzo de autoridades, del izamiento de banderas y de la inauguración oficial en pista central “Chacho Gil”, junto al presidente de la Rural, Héctor Reniero.

La expo podrá visitarse abonando el ingreso que tendrá un valor general de 5.000 pesos y menores de 10 años, no pagarán la entrada.

Programa de la Expo Rural de Chajarí 2025

El viernes 3 de octubre las actividades se realizarán según el siguiente cronograma. A las 8 horas tendrá lugar el ingreso de ganado gordo y a las 10 horas dará comienzo la labor del jurado de clasificación. Mientras que de 9 a 11 horas tendrá lugar el recorrido escolar de la muestra a cargo de estudiantes de la Facultad de Ciencia y Tecnología. A las 10:15 ingresará hacienda general y ganado gordo- no a premio. En tanto que a partir de las 11 horas, habrá un show de magia para los chicos de las escuelas.

Al mediodía, más precisamente a las 12 horas, está previsto el corte de cinta y apertura de la muestra. A las 21 horas tendrá lugar la cena cabañeros y expositores, junto con la entrega de premios y la actuación de una banda musical en vivo.

El sábado 4 de octubre se dará comienzo a las 9:30 horas con la venta de hacienda general y gordo; mientras que a las 12:30 se brindará un almuerzo para las autoridades.

A las 14 se realizará el Izamiento de banderas, a las 14.15 se efectuará la bendición de la muestra y finalmente a las 14.30 horas, tendrá lugar la inauguración oficial de la pista central «Chacho Gil»; a las 15 tendrá lugar la venta de reproductores bovinos y ovinos, a las 16 horas actuará la banda de la Policía de Entre Ríos y a las 16.30 horas se podrá disfrutar destreza criollas.

Por la noche, a partir de las 21:30 horas se ofrecerá una cena show, con la elección de embajadoras y princesas; contando además con espectáculos de humor, imitación, banda musical en vivo y DJ.

El domingo 5 de octubre se dará comienzo a las 10 de la mañana, con la prueba de rienda. A las 11 horas habrá una misa de acción de gracias. Ya entrada la tarde, a las 17 horas, tendrá lugar una bailanta con los shows en vivo de “Los criollos de Chamamé” y “Los Auténticos de la Bailanta”. A las 21 horas se dará cierre a la muestra.