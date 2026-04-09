Este fin de semana, el fútbol de Concordia pone quinta

Volviendo a esta 5ª fecha, lo saliente estará en el partido que Constitución jugará ante el puntero Alberdi, a jugarse en el Estadio de Concordia el domingo a las 18 horas. Pero todos los partidos son importantes, porque esto recién ha comenzado y todos tienen la chance de seguir subiendo en la tabla. Sólo un partido se jugará el sábado, y es el de Santa María vs. San Lorenzo y el resto lo hará el domingo. Entonces, la programación es así:

PRIMERA DIVISIÓN “A” – 5ª FECHA

SABADO 11 DE ABRIL

Cancha de Santa María

16.15hs: Santa María vs. San Lorenzo.

DOMINGO 12 DE ABRIL

Cancha de Libertad

16.15hs: Libertad vs. 9 de Julio.

Cancha de La Bianca

16.15hs: Colegiales vs. Real Concordia.

Estadio Ciudad de Concordia

15.00hs: Salto Grande vs. La Bianca.

18.00hs: Constitución vs. Alberdi.

A programar: Nebel vs. Comunicaciones.

PRIMERA “B” – FECHA 5

SABADO 11 DE ABRIL

Cancha de Sarmiento

16.15hs: Monseñor Rosch vs. Ferrocarril.

Cancha de La Bianca

16.15hs: Almirante Brown vs. Zorraquín.

Estadio Ciudad de Concordia

16.15hs: Unión vs. Estudiantes.

En Villa Adela

16.15hs: El Olimpo vs. Wanderer´s.

DOMINGO 12 DE ABRIL

Cancha de Santa María

16.15hs: Victoria vs. Athletic Club.

En Calabacilla

16.15hs: San Martín vs. Sarmiento.

En Villa Zorraquín

16.15hs: Ancel vs. Los Charrúas.

En Benito Legerén

16.15hs: Juventud Unida vs. At. Las Heras.

En la imagen: Formación de Santa María, que juega este sábado su partido.

Por Edgardo Perafan