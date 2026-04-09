Este fin de semana, el fútbol de Concordia pone quinta

Volviendo a esta 5ª fecha, lo saliente estará en el partido que Constitución jugará ante el puntero Alberdi, a jugarse en el Estadio de Concordia el domingo a las 18 horas. Pero todos los partidos son importantes, porque esto recién ha comenzado y todos tienen la chance de seguir subiendo en la tabla. Sólo un partido se jugará el sábado, y es el de Santa María vs. San Lorenzo y el resto lo hará el domingo. Entonces, la programación es así:
PRIMERA DIVISIÓN “A” – 5ª FECHA
SABADO 11 DE ABRIL
Cancha de Santa María
16.15hs: Santa María vs. San Lorenzo.
DOMINGO 12 DE ABRIL
Cancha de Libertad
16.15hs: Libertad vs. 9 de Julio.
Cancha de La Bianca
16.15hs: Colegiales vs. Real Concordia.
Estadio Ciudad de Concordia
15.00hs: Salto Grande vs. La Bianca.
18.00hs: Constitución vs. Alberdi.
A programar: Nebel vs. Comunicaciones.
PRIMERA “B” – FECHA 5
SABADO 11 DE ABRIL
Cancha de Sarmiento
16.15hs: Monseñor Rosch vs. Ferrocarril.
Cancha de La Bianca
16.15hs: Almirante Brown vs. Zorraquín.
Estadio Ciudad de Concordia
16.15hs: Unión vs. Estudiantes.
En Villa Adela
16.15hs: El Olimpo vs. Wanderer´s.
DOMINGO 12 DE ABRIL
Cancha de Santa María
16.15hs: Victoria vs. Athletic Club.
En Calabacilla
16.15hs: San Martín vs. Sarmiento.
En Villa Zorraquín
16.15hs: Ancel vs. Los Charrúas.
En Benito Legerén
16.15hs: Juventud Unida vs. At. Las Heras.
En la imagen: Formación de Santa María, que juega este sábado su partido.
Por Edgardo Perafan