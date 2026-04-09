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Jueves 9 de abril de 2026
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Este fin de semana, el fútbol de Concordia pone quinta

La Liga Concordiense de Fútbol definió la programación para la 5ª Fecha del Torneo Apertura Centenario tanto para la Primera División “A” como de la Primera División “B”, que se van a jugar el fin de semana. Recordemos que en la semana se iban a jugar los partidos pendientes de la 4ª fecha, pero el mal clima impidió hacerlo. La idea de la Liga sería disputar esos partidos el fin de semana del Superclásico entre River y Boca, solos, acomodando los horarios para no coincidir con el gran partido que todos quieren ver por tv.
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Redacción 7Paginas

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Volviendo a esta 5ª fecha, lo saliente estará en el partido que Constitución jugará ante el puntero Alberdi, a jugarse en el Estadio de Concordia el domingo a las 18 horas. Pero todos los partidos son importantes, porque esto recién ha comenzado y todos tienen la chance de seguir subiendo en la tabla. Sólo un partido se jugará el sábado, y es el de Santa María vs. San Lorenzo y el resto lo hará el domingo. Entonces, la programación es así:

PRIMERA DIVISIÓN “A” – 5ª FECHA

SABADO 11 DE ABRIL

Cancha de Santa María

16.15hs: Santa María vs. San Lorenzo.

DOMINGO 12 DE ABRIL

Cancha de Libertad

16.15hs: Libertad vs. 9 de Julio.

Cancha de La Bianca

16.15hs: Colegiales vs. Real Concordia.

Estadio Ciudad de Concordia

15.00hs: Salto Grande vs. La Bianca.

18.00hs: Constitución vs. Alberdi.

A programar: Nebel vs. Comunicaciones.

PRIMERA “B” – FECHA 5

SABADO 11 DE ABRIL

Cancha de Sarmiento

16.15hs: Monseñor Rosch vs. Ferrocarril.

Cancha de La Bianca

16.15hs: Almirante Brown vs. Zorraquín.

Estadio Ciudad de Concordia

16.15hs: Unión vs. Estudiantes.

En Villa Adela

16.15hs: El Olimpo vs. Wanderer´s.

DOMINGO 12 DE ABRIL

Cancha de Santa María

16.15hs: Victoria vs. Athletic Club.

En Calabacilla

16.15hs: San Martín vs. Sarmiento.

En Villa Zorraquín

16.15hs: Ancel vs. Los Charrúas.

En Benito Legerén

16.15hs: Juventud Unida vs. At. Las Heras.

En la imagen: Formación de Santa María, que juega este sábado su partido.

Por Edgardo Perafan