Este fin de semana, el Lago Salto Grande será escenario del Campeonato Entrerriano de Canotaje

El Lago Salto Grande volverá a ser protagonista de una importante jornada deportiva este fin de semana, cuando reciba la 4ª fecha del Campeonato Entrerriano de Canotaje y SUP 2026, modalidad Maratón.

Segun se informo a 7Paginas, la competencia se desarrollará los días sábado 22 y domingo 23 de agosto en el Camping Las Palmeras, y reunirá a deportistas y representantes de distintos puntos de la provincia.

La actividad será además la primera acción conjunta en el marco del convenio de colaboración firmado entre la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) y la Federación Entrerriana de Canotaje (FEC).

Acuerdo para fortalecer el deporte y el turismo

El convenio fue suscripto por el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, y el titular de la Federación Entrerriana de Canotaje, Hugo Cabrera.

El acuerdo establece un marco de cooperación para promover acciones conjuntas destinadas al desarrollo del deporte, el turismo deportivo y las actividades recreativas en los espacios administrados por CODESAL.

La iniciativa apunta a fortalecer el vínculo entre las instituciones deportivas y el Lago Salto Grande, potenciando sus espacios naturales como escenarios para la práctica de distintas disciplinas.

En ese sentido, ambas instituciones trabajarán en la promoción de propuestas que permitan combinar actividad deportiva, recreación, turismo y contacto con la naturaleza, contribuyendo a posicionar al lago como un espacio de encuentro para deportistas y visitantes.

Dos jornadas de competencia

La primera actividad surgida del convenio será la 4ª fecha del Campeonato Entrerriano de Canotaje y SUP 2026, en modalidad Maratón.

La competencia tendrá lugar en el Camping Las Palmeras durante dos jornadas.

El cronograma previsto establece que el sábado 22 de agosto las actividades se desarrollarán entre las 8:00 y las 16:00, mientras que el domingo 23 la jornada será de 8:00 a 13:00.

La propuesta contará con la participación de deportistas provenientes de diferentes localidades de Entre Ríos y tendrá como escenario el Lago Salto Grande.

Más actividades durante todo el año

Desde CODESAL destacaron que este tipo de acuerdos forman parte de una estrategia destinada a ampliar la utilización de los espacios del Lago Salto Grande y generar una agenda permanente de actividades.

La Corporación, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, continúa de esta manera articulando con instituciones deportivas para generar nuevas oportunidades de encuentro y promover el turismo vinculado al deporte.

El Campeonato Entrerriano de Canotaje y SUP será así el primer paso de una agenda de cooperación que busca poner en valor los espacios naturales del Lago Salto Grande, promover la actividad deportiva y recreativa y atraer visitantes durante distintas épocas del año.