Este fin de semana: Fiesta del Mate Cocido y la Torta Frita en Villa Clara

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, valoró “seguir acompañando desde el Gobierno provincial a las fiestas populares entrerrianas, donde se expresa nuestra identidad cultural y además se promueve el trabajo local”.

El intendente de Villa Clara, Luis Guy, anticipó una importante convocatoria. “Las estimaciones indican que podrían participar más de 3 mil personas”, afirmó y agregó que el evento contará con más de 50 emprendedores de distintos rubros.

El secretario de Gobierno municipal, Matías Cattaneo, agradeció el acompañamiento provincial y destacó concretar una nueva edición. “Es un esfuerzo enorme que hace el municipio para poder brindar este evento”, sostuvo.

La jornada comenzará a las 12 del mediodía con el paso y exposición de más de 120 autos antiguos. Desde las 14 habrá espectáculos con artistas y talleres locales, además de El Pato Viganoni, La Don César, La Nueva Tati, Los Raiceritos y un cierre a cargo de Los Charros.

Uno de los principales atractivos será la gastronomía. Además de la tradicional torta frita, se ofrecerán ocho variedades, entre ellas elaboradas con harina de maíz y de arroz, rellenas de jamón y queso o salame, con dulce de leche, ajo, glaseadas y la denominada “torta frita de la abuela”.